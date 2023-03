Si hay algún lector que sea jugador asiduo de la Bonoloto, debe saber que hay un establecimiento en la provincia que le ha cogido el gusto a repartir grandes premios de este sorteo en estas fechas concretas de marzo.

Es el caso del estanco de la Pobla Tornesa, que ha visto cómo el hito que consiguieron el año pasado de vender el único boleto agraciado con el primer premio de la Bonoloto (fue el 28 de marzo del 2022 y entonces dieron 617.660 euros), lo han vuelto a repetir ahora, justo 12 meses después.

Ha sido este pasado domingo y el botín ha sido incluso mayor esta vez: 635.883 euros. Más de 100 millones de pesetas por acertar los seis números (30, 21, 22, 40, 13 y 4), el complementario (18) y el reintegro (el 5.)

El premiado es un jugador habitual

Tal como explica el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Castellón, Juan Tomás Vega, el único acertante de la Bonoloto realizó su participación en el sorteo «de forma manual», ya que hizo una jugada para cada día de la semana, cada una con los mismos números, de lo que se desprende que es un jugador habitual.

"Cuando me llamaron para contármelo, estaba más nerviosa incluso que el año pasado y no pude dormir en toda la noche"

Aunque el estanco sigue a nombre de Emilia Seva, es su hija, Emilia Tomás, la actual gerente. «Cuando me llamaron el domingo por la noche desde Loterías y Apuestas para darme la noticia, estaba viendo la tele y no me lo podía creer. Estaba más nerviosa incluso que el año pasado y no pude dormir en toda la noche», cuenta.

Por el momento, relata que este lunes nadie se pasó por el establecimiento a reclamar el premio y desconoce si puede tratarse de un vecino o alguien que estaba de paso. «Me ha hecho mucha ilusión. En verdad nosotros estamos para eso, para intentar repartir premios de este tipo y hacer feliz a la gente», concluye.

Primer premio de la Lotería Nacional

El idilio con la fortuna de este estanco no se limita solo a la Bonoloto, ya que, como también se puede ver en otro de los carteles de la puerta, este local de la Pobla Tornesa también dio en mayo del 2021 el primer premio de la Lotería Nacional gracias al número 85.939. Aquella vez repartió 300.000 euros al número.