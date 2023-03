La oposición acusa al alcalde de Vinaròs de «tapar» la presunta venta ilegal de chatarra

La oposición de Vinaròs (PP, PVI y Ciudadanos) ha salido este martes en tromba a dar su versión sobre la presunta venta ilegal de chatarra y malversación por parte de miembros de la brigada municipal --400 euros anuales durante unos 20 años--, que está investigando un juzgado.

Todos ellos coincidieron en acusar al alcalde, Guillem Alsina, de «tapar» el caso.

Para el PP es "escandaloso"

En este sentido, el portavoz del PP de Vinaròs, Juan Amat, ha calificado de “escandalosos y bochornosos” los hechos sobre el presunto delito de malversación que está investigando un juzgado por la venta ilegal de chatarra por parte de miembros de la brigada municipal del Ayuntamiento.

Amat considera que, en su comparecencia, el alcalde, Guillem Alsina y la concejala de Obras y Servicios, Carmen Morellà, “intentaron confundir”, dijeron “una sarta de mentiras” y “nos sorprende el desparpajo con el que pretenden normalizar la corrupción que es evidente que se ha dado en el seno del Ayuntamiento y que haya una contabilidad en B en el consistorio, un dinero en efectivo con el que se han hecho regalos y comidas a costa de los vinarocenses”.

El portavoz Popular mantiene que “queremos saber quién hacía y quien ha recibido regalos, si el alcalde o alguno de los concejales han recibido alguno procedente de ese dinero, los importes de esos regalos y comidas y los asistentes”.

Denuncia de un trabajador de la brigada

Amat ha leído un apartado de la denuncia que el trabajador de la brigada presentó el 5 de junio de 2022 por registro de entrada en el Ayuntamiento donde señalaba que “el viernes 20 de mayo a primera hora hubo una reunión en la brigada convocada por la concejala de Obras y Servicios, y en esa reunión hice un comentario sobre el presunto uso fraudulento del dinero obtenido de la venta de chatarra y la concejala ni me preguntó a qué chatarra me refería ni pidió explicaciones sobre los presuntos responsables, por lo que aparentemente es conocedora de lo que estoy denunciando”.

"Queremos saber quién hacía y quién ha recibido regalos. No han abierto expediente informativo ni sancionador al respecto" Juan Amat - Portavoz del PP en Vinaròs

Según el portavoz popular “todos los esfuerzos del equipo de gobierno han ido destinados a tratar de tapar toda la basura que preside su gestión”.

En este sentido, ha indicado que “el 6 de octubre el alcalde entró en el despacho del Tesorero para tratar de ingresar casi 6.700 euros en metálico por estas prácticas y cuatro días después de hacerlo, el 10 de octubre, el Ayuntamiento dice al Defensor del Pueblo y al Síndic que no ha hecho nada porque no hay pruebas, al indicar en su escrito a estos organismos que la denuncia ha sido presentada sin mayor prueba y no siendo el solicitante interesado sobre la cuestión denunciada, el ayuntamiento no ha remitido contestación alguna y todavía no ha adoptado decisión sobre la iniciación del procedimiento”.

Ni información ni expediente

También señala como muestra de que el equipo de gobierno quería ocultar estos hechos que la oposición nunca fue informada de la existencia de esa denuncia ni de los requerimientos del Síndic de Greuges y el Defensor del Pueblo. “En ninguna comisión se ha dado cuenta, han ocultado muchas cosas”, dijo.

Otro de los motivos por los que los populares acusan al equipo de gobierno de querer ocultarlo es que “no han abierto ningún expediente informativo ni sancionador al respecto”.

Libro de registros

Amat también asegura que existe un libro de contabilidad o registros que según las según las actas del tesorero hacen referencia a estas operaciones. Un libro que, según le dijo el tesorero, permanece “custodiado en una caja fuerte y bajo llave” y que ha pedido en el Ayuntamiento poder visualizar, asegurando que el alcalde le negó el acceso. “Hablé con el Secretario, que me corraboró que tenía derecho a poder verlo y tras pedir permiso al alcalde, se me trasladó que se negaba expresamente que se me autorizara a visualizarlo”, indicó.

Por eso, se pregunta “qué están ocultando, qué tiene ese libro de contabilidad para que no pueda verlo un representante de la oposición”.

Más ingresos

Por otro lado, el portavoz popular dudó de que se hubieran obtenido unos 400 euros anuales con esta práctica.

“El Ayuntamiento maneja toneladas de chatarra y cualquiera puede constatar que el valor de mercado es superior”, preguntándose “a quien quieren engañar”.

Y concluyó recordando que “este equipo de gobierno lleva 8 años en el Ayuntamiento”, y que “el alcalde fue concejal de Obras y Servicios en la anterior legislatura”.

“Indignación” en el PVI

Este martes también ha comparecido Maria Dolores Miralles (PVI), que ha mostrado su “indignación” tras conocer que en la brigada se hacía este tipo de venta no reglada y con beneficios que no constaban en la contabilidad municipal.

Miralles ha querido dejar constancia que su partido “desconocía este asunto” porque nunca fueron informados por el equipo de gobierno.

“La opacidad y las ganas de ocultar este caso a la oposición han sido totales por parte del equipo de gobierno de PSOE y Compromís. Nunca explicaron nada a los grupos de la oposición en ninguna comisión al respecto”, indicó, acusándoles de “ningunearnos como nos tienen acostumbrados”.

"La opacidad y las ganas de ocultar este caso a la oposición han sido totales. Nunca explicaron nada y son unos hechos graves" Maria Dolores Miralles - Portavoz de Vinaròs Independent

Miralles solicita la convocatoria de una junta de portavoces para aclarar estos hechos, que califica de “graves” y considera que “el alcalde era plenamente consciente de este tipo de práctica y no hizo nada hasta que no hubo una denuncia para solventar el tema”.

La portavoz del PVI recuerda que el alcalde, Guillem Alsina, fue concejal de Obras y Servicios en la pasada legislatura. “Nos preguntamos si estas prácticas se llevaban a cabo cuando él era el responsable de la Brigada, quien tenía el control de ese dinero, si participó en alguna de las comidas que se pagaban con ese dinero y cuánto dinero de este concepto ha escapado al control de la tesorería municipal. Si no hay nada que ocultar, por qué no nos dijeron nada a la oposición sobre la presentación de la denuncia”, señala.

Por último, ha afirmado que “este no es el primer caso de corrupción en el Ayuntamiento de Vinaròs, ya hubo el caso del edil Jordi Moliner, que se ocultó a los ciudadanos y entonces los vinarocenses fueron a votar a las elecciones municipales sin saber que se había robado dinero público” y se pregunta “si estamos ante un caso similar”.

Ciudadanos: “Es urgente una convocatoria de portavoces”

Por otro lado, el aun edil de Ciudadanos Manuel Herrera, asegura que está “más preocupado” tras las explicaciones del alcalde. “Han corroborado la información y han ratificado la gravedad. No hay expediente informativo ni sancionador abierto y lo han escondido a la oposición todo este tiempo.

"Estoy más preocupado tras lo dicho por el alcalde. Ratifica la gravedad del caso y lo han tapado a la oposición todo el tiempo" Manuel Herrera - Portavoz de Ciudadanos en Vinaròs

Por ello, solicitamos una convocatoria de portavoces”, concluyó.