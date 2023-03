Para Marta Cubillas, el 2023 va a ser especial per se y no es para menos. Es el año en el que va a representar a la Vall d’Uixó como reina de las fiestas patronales de Sant Vicent Ferrer y este sábado ha vivido un momento determinante y cargado de emociones, el de su presentación, en la que se ha remarcado en numerosas ocasiones por qué el año de Marta será diferente no solo para ella, también para el resto de la gente de la fiesta, porque la comisión celebra sus 50 años de historia.

Quienes han asistido al acto en el Auditori han sido muy conscientes de esa realidad desde el principio, porque la mención del aniversario ha sido una constante y también ha tenido su reflejo en la elección de la mantenedora, Fina Ana Martínez Casanova. Como ella misma ha explicado al principio de su intervención, «no soy poeta, ni escritora ni una persona referente de un altar en València ni trabajo en la radio ni en la televisión ni mucho menos soy el párroco de nuestra admirada parroquia», en referencia a algunas de las personas que han asumido antes que ella esa función. Su gran mérito es ser una mujer de la fiesta, desde siempre. Y así lo ha transmitido en cada una de sus emotivas palabras en las que todas las jóvenes que han presidido el escenario han tenido un espacio. Martínez ha afirmado que las fiestas de Sant Vicent son familia, sentimiento y música, ha recordado a los nueve hombres que impulsaron la creación de la comisión yha hecho especial mención a las mujeres que, casi siempre, sobre todo en los inicios, han trabajo en la sombra pero han sido esenciales. Primer acto de muchos El presidente de la comisión, Carles García, ha recordado que las fiestas «serán un monográfico del aniversario». El acto central tendrá lugar el domingo antes de Sant Vicent «con un homenaje en el teatro municipal a todas las personas que han estado y siguen estando en la comisión». En todos los actos, como la presentación del Llibre de festes de este domingo por la tarde, Marta y su corte, formada por Anastasia, Alba, Mireia, Marta, Isabel, Airana Yu, Dunia y Paloma, escribirán y harán historia.