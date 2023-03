La Direcció General de Medi Natural de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, a través de la direcció territorial de Castelló, ha iniciat una investigació per tal de clarificar quina ha sigut la causa de la mort de gran nombre de peixos en un dels canals que desaigua en la Gola de Nules, en la marjaleria.

Des del departament que dirigeix Isaura Navarro han encomanat als agents mediambientals a la zona «que facen un informe». La intenció és, entre altres accions, «fer una anàlisi d’oxigen de l’entorn», donat que parteixen de la mateixa hipòtesi que ja va plantejar des del primer dia el Seprona de la Guàrdia Civil. Els indicis apunten a la mort per anòxia, és a dir, per falta d’oxigen.

A priori, de tota manera, no es pot descartar cap possibilitat perquè, com ja varen apuntar fa uns dies biòlegs consultats per Mediterráneo, l’anòxia pot ser provocada per un abocament tòxic que, puntualment, haja pogut afectar a la qualitat de l’aigua del canal.

Aquest diari ha pogut saber que feia una setmana que les comportes de la Gola no s’obrien, el que podria haver provocat que les aigües no circularen, un factor que, afegit al cabdal minvant per la falta de pluges, podria haver ocasionat una manca puntual d’oxigen i, en conseqüència, la mort massiva dels peixos a la qual ha assistit preocupat el veïnat. Aquestes, per tant, s’haurien produït per una suma de factors ambientals que no haurien compromés la qualitat del capdal existent, que connecta amb l’Estany.

Però la sospita que un agent químic llançat a l’aigua intencionadament o de manera accidental segueix damunt de la taula no es podrà ratificar ni descartar fins que no es conega el resultat de les mostres que va agafar el Seprona.

Com ha pogut saber aquest periòdic, els agents mediambientals no obtindran una informació fidel del que va passar en l’aigua donat que han sigut reclamats dies després de la mort dels animals. Així i tot, prendran mostres dels peixos i de l’entorn natural.

A l’Ajuntament, a l’espera d’eixos resultats, existeix desconfiança sobre l’origen de l’incident, donat que no fa molt de temps ja es va patir a la marjaleria un abocament que a hores d’ara està als tribunals. El regidor de Medi Ambient, César Estañol, va exposar la preocupació per eixa possibilitat, tenint en compte que, com va incidir, no hi haurà res clar fins que les analítiques parlen objectivament de la qualitat de l’aigua en el moment de la mortaldat, entre altres varietats, de llises, llobarros i anguiles, una espècie protegida i que la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (IUCN) considera en «perill crític», donat que malgrat que s’ha prohibit la seua pesca en molts llocs, com seria el cas de la marjal de Nules, no mostra signes de recuperació.

DESASTRE ECOLÒGIC / Per a Estañol, el que va passar la setmana passada a la localitat és «un desastre ecològic» que, en el cas de demostrar-se que s’ha degut a la presència d’algun químic en l’aigua, haurà d’investigar-se per identificar als responsables.

Des de l’Associació Agents Mediambientals afirmen que a la marjal de Nules «l’aigua està prou neta, però també és cert que enguany hi ha poc cabdal».

El veïnat està especialment preocupat perquè, com varen assenyalar el divendres passat, açò no ho han «vist abans». Siga quina siga la causa de la mort remarquen que ha sigut devastadora, donat que han mort tots els peixos que hi havia al canal, alguns d’importants dimensions «i açò ja no ho recuperarem».