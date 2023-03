Solidaridad dulce en Vinaròs. El alumnado de familias con pocos recursos que recibe clases de apoyo gratuitas a cargo de voluntarios de Cáritas Vinaròs en el CEIP Assumpció será este año el destinatario de la gran mona de chocolate. Una dulce iniciativa de la Fundació Caixa Vinaròs, que cumple 25 años gracias, a la elaboración del reconocido maestro pastelero Agustí Macip.

Cada año se destina esta monumental mona (este ejercicio se comerá el 20 de abril) a un colectivo escolar de la localidad.

"Ha sido todo un reto"

La de esta edición está elaborada con 30 kilos de chocolate negro y Macip ha tardado dos meses en hacerla. «Ha sido todo un reto, porque era muy compleja», señala el maestro.

Y es que, a base de chocolate, el pastelero vinarocense ha construido la iglesia Arciprestal de Vinaròs, la torre campanario de la capital del Baix Maestrat y un grupo de nanos de la Colla de Nanos i Gegants, siendo la mona más grande que jamás ha hecho. «Lo más difícil ha sido hacer la portada barroca, no sabía cómo emprenderla, pero poco a poco fueron fluyendo ideas», aseguró.

Labor educativa

Caixa Vinaròs ha querido reconocer la labor educativa que realiza Cáritas en esas clases. La presidenta de la entidad religiosa, Amparo Salvador, detalló que este refuerzo escolar es tres tardes a la semana, en la citada escuela, para escolares de familias que no disponen de recursos económicos para poder pagar un repaso. Se trata de cerca de 25 los escolares que son atendidos por varios maestros voluntarios.

Salvador también destacó las muchas necesidades que tiene en estos momentos esta oenegé y es que no pueden abastecer de suficientes alimentos esenciales a las familias vulnerables, como leche, aceite, pasta u otros. El banco de alimentos no envía lo suficiente, pues no tiene bastantes recursos, por eso se realiza una campaña pidiendo la colaboración de la ciudadanía.