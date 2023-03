Aquest cap de setmana arriba la XX edició de la Mostra Belloquina de Vins i Productes de la Terra. Una fira artesanal que aquest any té com a temàtica les flors i les plantes de la zona, a més de comptar amb tradicionals expositors amb productes artesanals, gastronomia i vi de la terra. Tindrà lloc a la plaça del Vi del municipi.

Un any més, Benlloc es plena de cultura, tradició, gastronomia i festa durant els dies 1 i 2 d’abril, amb una cita on hi haurà diferents activitats per a poder gaudir tots els membres de la família. Vins de la terra amb 13 cellers castellonencs, més de 50 expositors amb productes artesanals de tot el territori, actuacions musicals, tallers i jocs populars infantils completen la programació de la tradicional proposta amb els artesans.

Abans de l’obertura de la mostra, a les 11.30 hores, es realitzarà una marxa a cavall que recorrerà el terme municipal de Benlloc.

En aquesta edició, s’estrena un Escape Benlloc, en la que s’anirà pels carrers del poble buscant i resolent els enigmes, alhora que els participants descobreixen els seus racons més especials. Es podrà completar tan demà al matí, com diumenge a la vesprada.

Animació i actuacions

Els visitants també comptaran amb animació infantil, amb Sento el blusero el dissabte, un taller de manualitats per als més menuts i diversos tallers d’aromateràpia per als més grans. A més, durant el cap de setmana es duran a terme diferents actuacions, com l’espectacle de danses tradicionals, amb el Grup Rabalaire i la Banda Amor a l’Art i, seguidament, el concert del grup Bandits, conjunt del estils Ska&Rocksteady. D’altra banda, el diumenge el programa inclou el Concert d’Aljub, que consta de cant i diverses músiques tradicionals valencianes.

Durant els dos dies hi haurà paradetes gastronòmiques per a poder menjar en el recinte i, d’altra banda, dinars populars.

Des de l'Ajuntament de Benlloc conviden, un any més, a la seua fira tradicional i artesana a tot el món per gaudir un cap de setmana amb família i amics. Les persones interessades poden trobar tota la informació en la pàgina web: www.benlloc.es.