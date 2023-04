A las puertas de la Semana Santa no resulta extraña una representación de La Pasión de Cristo. En esta época, son muchos los municipios que se suman a las expresiones tradicionales y artísticas de la fe cristiana con las procesiones, conciertos y teatro. Pero en esta ocasión, son jóvenes de la parroquia de San Bartolomé y San Jaime de Nules y de la Merced de Burriana los que han unido fuerzas para llevar adelante con mucho tesón la historia más grande jamás contada. Tras meses de ensayos y nervios, el grupo de alrededor de 80 fieles ofrecerá el domingo a las 19.30 horas la última representación en el teatro Alcázar tras agotar todas las entradas disponibles del primer pase.

La iniciativa es fruto del trabajo desinteresado de todos los participantes, tanto los que están sobre el escenario como detrás. Aprender el texto, confeccionar los trajes, elaborar los decorados o coordinar los ensayos son solo algunas de las agotadoras tareas previas realizadas con el único fin de recaudar fondos para asistir a la próxima Jornada Mundial de la Juventud que tendrá lugar en Lisboa del 1 al 6 de agosto.

Y el resultado es una conmovedora y dura interpretación de los episodios centrales de la muerte de Jesús bajo la coordinación de Víctor Grau. Pero para llegar a este momento, han sido muchos meses de preparación considerando, además, que la gran mayoría carecen de experiencia teatral, pero la suplen con creces gracias al empeño común del fin mayor.

Pese a que el texto es de sobra conocido, los actores y actrices no pasan de puntillas por los sentimientos más profundos que arrancan los sucesos de Cristo como la traición, la angustia del huerto de los Olivos, el cara a cara con el demonio, la violencia, las caídas y, finalmente, la gloria. Por eso, la elección del título, No está aquí, ¡ha resucitado! no ha sido en vano ya que, después de la pasión, llega el triunfo.