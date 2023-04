L'empresa adjudicatària de la intervenció, Levantina de Cerramientos y Mallas SA, ha iniciat aquesta setmana la instal·lació del clos metàl·lic en la plaça Botànic Calduch després de les peticions veïnals emeses a l'Ajuntament d'Almassora. El consistori ha destinat 35.901,55 euros, IVA inclòs, per a millorar la seguretat del barri i respondre així a la sol·licitud del veïnat per a millorar la convivència. La mercantil valenciana, responsable del subministrament i muntatge, ja ha instal·lat les dues portes d'accés a la plaça i continuarà aquests dies amb les tanques perimetrals.

L'actuació, amb un termini d'execució previst per l'empresa inferior a dues setmanes, permetrà delimitar la zona per a convertir la plaça Botànic Calduch en un recinte més segur, principalment a les nits. D'aquesta manera, els agents de la Policia Local tancaran amb clau l'espai a última hora de la vesprada i tornaran a obrir les portes al voltant de les 9.00 hores de l'endemà per a evitar les molèsties produïdes al veïnat últimament durant l'horari nocturn.

El primer tinent d'alcalde, Santiago Agustí, ha visitat aquest matí els treballs al costat de l'enginyer municipal responsable de l'actuació. Allí, Agustí ha pogut conversar amb veïns de la zona i usuaris de la plaça que han mostrat el seu beneplàcit a l'actuació municipal. Tot el clos metàl·lic tindrà una altura de dos metres amb barrots de perfil redó i lacats en color verd.

Dues portes d'accés

Així mateix, el consistori respon a una demanda veïnal dels últims anys amb la finalitat d'evitar altercats nocturns en la plaça Botànic Calduch. Els treballadors ja han instal·lat les dues portes d'accés a l'espai, una en cada cantonada de la plaça col·locades diagonalment. En aquest sentit, una de les entrades té una major amplitud per a permetre l'entrada de vehicles de neteja o manteniment.

Finalment, el regidor d'Hisenda, Santiago Agustí, ha declarat que “coneixem la situació del barri i actuem en conseqüència amb la instal·lació d'aquest clos metàl·lic que permetrà millorar la seguretat de la plaça i de la zona en general”. “Aquesta intervenció s'uneix a la reforma realitzada l'any passat per aquest equip de govern al costat de la Generalitat amb més de 177.000 euros invertits en el barri”, ha apuntat l'edil.