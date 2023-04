Reparar redes de pesca fue hace un tiempo no muy lejano un oficio imprescindible. Un oficio duro, desempeñado históricamente por mujeres y que prácticamente ha desaparecido. En la sala José Córdoba de la sede de la Fundació Caixa Vinaròs, ha tenido lugar una exposición fotográfica en memoria de las mujeres remendadoras de la localidad. Una de las últimas remendadoras del municipio en vida, Juani Albiol, fue entrevistada por su hija Juani Camós, y explico su experiencia en el oficio.

A Albiol ser remendadora le vino de familia. «A mi madre le llamaban Antonia de la Armadora y a los 14 años empecé a remendar hasta que pude. Era un trabajo muy pesado y poco apreciado. De la generación de remendadoras de Vinaròs yo era una de las más jóvenes y el resto ya no están entre nosotros», explica.

Albiol aprendió por sí sola el oficio. Cuenta que remendaban en casa porque llevaban los ‘bous’. Lo hacía cuando salía de clase, porque se lo pedían sus padres. «A los 14 años dejé de estudiar y empecé a remendar todos los días. Había mucho trabajo», asegura.

Empezó a los 14 años y trabajaba sentada, sin importar las el clima, y con jornadas de hasta 12 horas

La primera pieza que remendó fue cuando todavía no tenía cumplidos los 14 años, un día en que vino a casa su tía Fermina. Dijo que necesitaban a todas las mujeres posibles para remendar. Ella también tenía que ir. «Ese día no se me olvidará», apunta.

Albiol señala que lo más duro del oficio era tener que aguantar la meteorología. Aguantaban la lluvia, el sol y el calor. En agosto podían llegar a trabajar hasta doce horas, hasta que se acabara la pieza.

Por eso, los años en este oficio traían sus consecuencias físicas. Con apenas 18 años, la lluvia le mojó tanto que el dolor de espalda hizo que no volviera a ser la misma, y la falta de un sitio para sentarse, hacía que sus vértebras se agacharan. «Tampoco me puse nunca ningún sombrero y esto era perjudicial», explica.

A pesar de todo esto, asegura estar satisfecha por haber realizado este casi desaparecido oficio.

«En nuestra casa todos eran gente del mar, y solo se hablaba de pesca, la red, el bou… era nuestra vida. No me pena haber sido remendadora. Lo he hecho con mucha ilusión hasta que he podido, yendo bien pronto a trabajar», cuenta. Había jornadas que empezaban a las cinco de la mañana. Y si no podía aguantar el frío, su padre le decía que se lavara las manos en el agua para calentarse. Las redes se empezaban a preparar antes de Pascua. En enero se empezaban a poner las telas.

El declive de la pesca hizo que hubiera menos barcas, y menos trabajo. «De mi generación en adelante, en Vinaròs solo ha salido una remendadora. Poco a poco hemos ido perdiendo barcas y gente del mar», lamenta.