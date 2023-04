Vilafamés farà marxa enrere en el temps el cap de setmana del 29 i 30 d’abril i el dilluns 1 de maig amb la fira d’oficis tradicionals, la Mostra 1900. Aprofitant la festa nacional del Dia del Treballador, en la localitat de la Plana Alta es viuran tres intensos dies en què destaca un recorregut de 38 parades en les quals els oficis tradicionals, gastronomia típica, escenes costumistes i el folklore musical i cultural seran protagonistes en tot moment en el poble.

La fira és un viatge al passat en el qual el barri antic d’aquest municipi es vist d’antigues gales. Entre les 38 parades es recreen els safaretjos i la fabricació de sabó casolà, es torna a l’antiga escola, es coneixerà el cinema i la premsa de l’època o es reconstruiran els paranys, estructures que s’utilitzaven per a la caça. Enguany, com a novetat, torna la figura del fuster entre el recorregut. Així doncs, els assistents també tindran un moment per a degustar figues albardaes o bunyols.

Un casament i bous

Entre l’escena costumista novecentista s’han preparat diverses escenes teatrals molt aplaudides durant els últims anys. Durant els tres dies s’oficiarà un casament, es bregaran diversos bous en la plaça de l’església, la Ronda de Cinquens tocarà pels carrers serpentejants del barri antic i la Guàrdia Civil rondarà vetlant per la seguretat del poble.

La mostra estarà en funcionament matí i vesprada, des de les 11.00 fins a les 14.00 hores i també des de les 16.00 fins a les 20.00 hores durant els tres dies.

Enguany es tornarà a comptar amb el tren turístic de Vilafamés, que acostarà a tots els visitants que així ho desitgen fins a la plaça Germanes Mes, on comença el recorregut des dels safaretjos públics. El vehicle partirà des de la rotonda del CEIP Sant Miquel, en l’avinguda Fabián Ribés.