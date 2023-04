Seguro que a más de uno de los lectores les habrá pasado alguna vez que les han cobrado mal el tíquet de la compra en la caja del supermercado o que alguna compañía telefónica o empresa eléctrica no les ha respetado la tarifa mensual estipulada o les ha cobrado en el recibo por error más de lo que estaba previsto.

Son episodios casuales y siempre incómodos, pero que por suerte no suelen perpetuarse demasiado en el tiempo y que en la mayoría de los casos siempre pueden arreglarse con una reclamación.

Pues imaginen que ese error se alarga más de lo debido y que, en vez de un tíquet de compra, una tarifa o una factura, es un impuesto mal cobrado. Muy a su pesar, en esa tesitura se ha visto implicada Rosa María Calabria, una mujer de 64 años que actualmente reside en el municipio francés de Saint Paul de Jarrat, cerca de Toulouse, que ha visto cómo el Ayuntamiento de Almassora le ha venido cobrando por un error burocrático el impuesto de circulación durante ocho años (335,76 euros en total).

"Es una injusticia"

Esta mujer se enteró del continuado error burocrático en agosto del año pasado cuando le embargaron la cuenta española

Según explica la afectada, que se puso en contacto con Mediterráneo para dar a conocer su historia y evitar que otros pasen un mal trago similar, esta mujer vivió en Almassora del 2003 al 2006, cuando por aquel entonces tenía dos coches matriculados, para después mudarse al Mas del Curro (en Vall d’Alba) y posteriormente trasladarse hasta Francia.

Más allá de esta «injusticia» tan prolongada en el tiempo, lo rocambolesco de su caso es que, al no tener ningún familiar que pudiera hacerle el favor, Rosa María ha tenido que desplazarse adrede hasta en dos ocasiones desde Francia hasta Castellón para comprobar si recibía en el buzón de su domicilio una carta donde le comunicaran que le iban a reembolsar el dinero.

En concreto, ha tenido que recorrer 920 kilómetros (ida y vuelta) dos veces hasta ahora, que es la distancia de la ruta más corta entre la localidad gala en la que vive y la casa de Vall d’Alba a la que le llega la correspondencia española.

"No es por la cantidad de dinero en sí, es más que nada por las maneras y por cómo las instituciones y administraciones abusan de nosotros"

Su particular odisea empezó en agosto del año pasado, cuando se dio cuenta que le embargaron la cuenta porque el Ayuntamiento de Almassora le seguía reclamando la tasa de circulación de su Skoda amarillo. Ahí es cuando vio que algo no cuadraba. «Me pedían que continuara pagando un impuesto por un coche que hace más de una década que no está matriculado en Almassora, ni vivo allí desde hace más de 15 años. Es un sinsentido», razona la afectada, quien asegura que lo dio de baja de la localidad cuando se fue de allí.

Desde el consistorio le solicitaron que «tenía que ir a Tráfico y demostrarlo». Una tarea que no le resultó sencilla (y más aún a tanta distancia), por lo que decidió emprender el primer viaje hacia la provincia para zanjar el asunto. No fue el único hándicap que se ha encontrado, ya que «a la mala comunicación y gestión entre instituciones» (Ayuntamiento y Tráfico) se une que Hacienda le había retenido la devolución del dinero al tener embargada la cuenta, tal como le trasladaron.

Por eso, el pasado mes de marzo, tras muchas llamadas y correos enviados, volvió a Castellón en autocaravana con una amiga y comprobó que ya había recibido la carta que certificaba que le habían devuelto, por fin, los 336 euros. Aunque ahí no ha terminado su odisea, ya que ahora sigue «luchando» para intentar que le paguen «los intereses» y que le abonen «la gasolina de los viajes y los peajes».

«No es por el dinero en sí, porque 300 y pico euros tampoco es una cantidad excesiva. Es por las maneras y por cómo las instituciones y administraciones abusan de nosotros. Recuperar ese dinero es de justicia, yo no he hecho nada malo y me he visto envuelta en todo esto», clama.