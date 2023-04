El momento tantas veces reivindicado en Nules ha llegado. A primera hora de este martes, la empresa contratada por Costas para construir los espigones que estabilizarán la playa de les Marines ha empezado a trabajar con el despliegue de la maquinara para acometer las obras.

Con un plazo de ejecución de 12 meses, van a intervenir sobre tres celdas, las comprendidas entre la playa de les Marines y el faro., donde construirán cuatro espigones, entre otras mejoras como aportación de áridos. En concreto, estos días van a empezar en la que está entre les Marines (edificio Voramar) y la calle Benicató. Así se determinó en una reunión que mantuvieron representantes de la empresa, un inspector de Costas y el Ayuntamiento en una visita reciente, como ha confirmado el alcalde, David García.

«Las obras no tienen la profundidad que debería porque van a actuar sobre un 15 o un 20% del litoral de nuestro municipio» David García - Alcalde de Nules

Con la plasmación sobre el terreno de una inversión que ronda los 4 millones de euros, para García este es «un día histórico para Nules, porque empiezan oficialmente las obras de construcción de espigones que tanto hemos reivindicado». Considera este un primer paso trascendente, «pero no podemos estara 100% satisfechos, porque no dejará de ser una actuación inacabada», precisa al recordar que «no tiene la profundidad que debería porque van a actuar sobre un 15 o un 20% del litoral de nuestro municipio, en el resto de playa no hay máquinas ni obra licitada ni siquiera proyecto elaborado», por lo que, a su parecer, «queda muchísimo para conseguir la regeneración».

Planificación cara al verano

Con una duración de un año, es evidente que este verano las máquinas y los operarios compartirán espacio con los bañistas. García ha explicado que la empresa «está trabajando en la planificación, que nos ha dicho tendremos durante este mes». Sea como sea, para el alcalde lo más importante es que se acometan las obras.

«Es público y notorio que la comunicación es poco fluida. La información que tenemos nos llega por otras vías» David García - Alcalde de Nules

Tras recibir una notificación hace algún tiempo en la que informaban al Ayuntamiento de que las obras se habían adjudicado «y próximamente se iniciarán las mismas», el alcalde asegura que no han vuelto a recibir más detalles por parte de Costas, con quien dice que «es público y notorio que la comunicación es poco fluida». Es decir, si hoy se han enterado de que iban a iniciarse los trabajos ha sido por la empresa. «Toda la información que tenemos nos llega por otras vías», lamenta el munícipe.

García está convencido de que, en buena medida, este avance es consecuencia de las reivindicaciones del municipio que «históricamente ha venido reclamando al Gobierno estas obras necesarias, especialmente acentuadas en los últimos cuatro años, de forma coordinada por el Ayuntamiento y la sociedad civil». Incide en que se puede comprobar con facilidad que, por falta de protección «en parte del litoral nos hemos quedado sin playa para el baño y en noviembre del 2021 el mar ya llegó a las primeras casas causando desperfectos», razón por la que consideran que las inversiones de calado «no pueden esperar más».