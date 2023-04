Dos anys després, tornen les crítiques pel mal estat del ferm del camí la Ratlla Moncofa-Nules, com va informar Mediterráneo. En concret, les queixes se centren en la part que correspon mantindre a Nules, on denuncien que «fa anys» que no es porten a terme tasques per arreglar el sòl d’aquest vial.

Usuaris i veïns de la platja de Moncofa són els que han recuperat aquesta reivindicació i recorden que els conductors, per tal d’evitar danys en els seus cotxes, transiten per la part de l’esquerra de la calçada, la que manté Moncofa perquè està en «bon estat».

L’alcalde del tram adequat, Wences Alós, s’ha ficat en contacte amb el primer edil de Nules, David García, per tal que porte a terme el manteniment del camí. Pareix que està contemplada l’actuació i s’ha demanat una subvenció per executar-la però, de moment, segueixen les foradades com a protagonistes de la carretera que comparteixen ambdós municipis.

Fa uns anys, mitjançant unes ajudes, l’Ajuntament de Moncofa va asfaltar de forma íntegra la seua part de ferm. Des de Nules van demanar el mateix suport econòmic, però s’ho van denegar i va fer front a la seua intervenció amb fons municipals propis.

Vial molt transitat

Cal destacar que aquest camí no és sols un vial rural, ja que és un dels més utilitzats pels veïns, turistes i estiuejants de la platja de Moncofa i del sud de la costa de Nules. Durant els mesos de l’estiu, l’increment de vehicles per aquesta zona és considerable, factor que també desgasta la carretera.

Per aquest motiu i per evitar qualsevol incidència de trànsit o possibles danys en els vehicles, des del consistori de Moncofa demanen al de Nules «celeritat» i que fique «tots els mitjans necessaris» per a restablir la situació del paviment en la part que li correspon tindre en bones condicions.

Fa un parell d’anys, des de Nules es van escudar en el fet que no van poder realitzar les millores perquè l’oposició «bloquejava» una modificació de crèdits per tenir els fons necessaris per executar les tasques de reparació dels forats existents al camí la Ratlla.