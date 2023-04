Ha radiografiado desde las alturas prácticamente todo el litoral de Castellón: Almenara, Xilxes, Moncofa, Benicàssim..., además de zonas del interior de la provincia, escenas cotidianas y todo tipo de celebraciones.

A Josué Sáez Corral la vida le obligó a dar un giro de 180 grados hace un par de años e inició una afición que quiere convertir en un nuevo futuro laboral de altos vuelos.

«Me diagnosticaron una enfermedad que no me deja desarrollar mi oficio de siempre, pintor de vehículos, y te tienes que buscar la vida. Pensé que puedo pilotar un dron sin ningún perjuicio para mi salud, este mundo está en auge y espero poder ganarme la vida en un futuro haciendo lo que me gusta», explica este vecino de Almenara de 40 años.

Hasta la fecha ya cuenta con más de 10.000 imágenes.

«Siempre he tenido helicópteros y juguetes de radio control y, hace un par de años, después de destrozar un dron de juguete mi mujer me regalo un Dji mini 2», explica Sáez.

"Me diagnosticaron una enfermedad que no me deja desarrollar mi oficio de siempre, pintor de vehículos, y te tienes que buscar la vida. Pensé que puedo pilotar un dron sin ningún perjuicio para mi salud"

Su afición por radiografiar la costa de Castellón a vista de pájaro empezó en el 2020, cuando comenzaron las obras de los espigones de su pueblo: «A partir de ahí, y gracias al Ayuntamiento, las imágenes empezaron a rodar y la gente empezó a pedirme más y más fotos».

Su fiel acompañante

Ahora, cada vez que va a algún sitio lo planea para poder llevar algún dron «e inmortalizar el momento». Desde entonces, no ha parado de retratar la realidad por donde va: «Almenara, Xilches, Moncofa, Nules, Benicàssim, Montanejos, Chóvar... En un par de semanas iré a Alcossebre; y fuera de Castellón, he grabado en Benidorm, Xàtiva, Torrente, El Puig, Náquera y Bétera, así como en Madrid, Murcia y Teruel».

La moda por las fotos desde el cielo también le ha llevado a plasmar «bodas, fallas, conciertos, carreras, servicios inmobiliarios, obras, vídeos promocionales, incluso bous embolats».

"Cuando recorrí con el dron la zona de la Fuente de los Baños de Montanejos me sentí como un pájaro, fue impresionante"

Hasta los techos del cementerio de un pueblo. «Con un vuelo de apenas 10 minutos del dron puedo ver las zonas que deben repararse, de otro modo se tendrían que ir subiendo los operarios a todas las cubiertas hasta descubrir aquellas que deben arreglarse», explica Sáez, que confiesa que le gusta grabar conciertos, «porque hay un momento en que todo el mundo saluda a la vez al cielo».

Vuelos por el interior

Además de fotografías, recuerda con especial cariño los vídeos recorriendo la zona de la Fuente de los Baños de Montanejos. «Ahí sí que me sentí como un pájaro, fue impresionante», admite.

Multitud de grabaciones con esta nueva tendencia que se impone en el mercado, pese a los trámites burocráticos que implica. «Depende de dónde vueles necesitas una serie de coordinaciones y permisos que pueden llegar a quitarte las ganas. Por ejemplo, en un vuelo con un dron de 500 gr en un entorno urbano dentro del espacio aéreo controlado, necesitarías el carnet A1/A3, el carnet profesional STS, certificado de radiofonista aeronáutico, comunicarte con el Ministerio del Interior, coordinarte con el proveedor de servicios aéreos, una EARO (Evaluación y Atenuación del Riesgo Operacional), etc... El tema burocrático es muy tedioso, pero compensa», concluye.