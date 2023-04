El primer cartel de bous al carrer del año en la Vall d’Uixó ha llegado este sábado a su fin en una tarde en la que ha habido de todo y poco destacable. Las fiestas patronales de Sant Vicent han cerrado el apartado taurino de su programa con la sensación de que lo mejor ya se había visto. El listón estaba muy alto.

Y ha habido de todo porque el más tempranero, de Núñez de Tarifa, ha durado poco en el recinto. Ha querido cumplir y se ha paseado por gran parte de las calles, pero en un violento derrote contra unos barrotes, se ha fracturado el pitón izquierdo. Si algo tienen las fiestas patronales es que la normativa se cumple estrictamente, es la mejor manera de defender los bous al carrer, y de inmediato se ha detenido la exhibición, se ha encordado al animal y se ha devuelto a los toriles. Poco más ha podido hacer.

Sin pena ni gloria

El siguiente, un Tomás Prieto de la Cal de pelaje blanco (jabonero, propiamente dicho) se le ha visto astuto frente a los rodadores aunque ha acabado pasado por agua, él y cuantos no han escampado en cuanto ha empezado a llover, que parece que se haya perdido la costumbre tras tanta sequía. No ha estado mal, pero no será recordado por su bravura, al igual que Zorrito, el último, de Gabriel Rojas Fernández, que ya nada más salir ha demostrado que tenía pocas ganas y no ha cambiado de actitud por mucho que han tratado de convencerlo.

Al cuarto del día, el último de las fiestas, el onceavo en cuestión de una semana, otro ejemplar de Tomás Prieto de la Cal, lo han embolado al cierre de esta edición.

A las peñas Gent de Triana, El 22 y El Tacaet hay que agradecerles el esfuerzo de patrocinar los toros y hacerlo con la intención de dar espectáculo. Lo que hagan los animales tras abrir las puertas de los toriles no se le puede reprochar a nadie, ni siquiera a los toros, que hacen lo que pueden.