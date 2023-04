La Generalitat recolza millores d’accessibilitat en 23 municipis de Castelló

La Generalitat continua amb la seu full de ruta per promoure l’accessibilitat plena en ajuntaments o altres edificis públics dels municipis de la Comunitat. És per això que ha tret una nova línia d’ajudes de la que aquest any es beneficiaran 23 municipis de la província de Castelló de menys de 50.000 habitants (detallats en el gràfic adjunt). Aquestes localitats es repartiran 1.387.433 euros per tal d’executar actuacions per eliminar barreres arquitectòniques.

Les subvencions les gestiona la Direcció General d’Administració Local. El seu responsable, Adolf Sanmartín, junt a la directora territorial de Presidència, Eva Redondo, van mantenir ahir un encontre a la Casa dels Caragols de Castelló amb alcaldes o representants dels consistoris que han accedit al pla, per detallar els criteris i els passos que han de donar per a poder completar la recepció dels diners. Municipis subvencionats pel Consell per a millorar l'accessibilitat en edificis públics Albocàsser Almenara Ares del Maestrat Artana Benafer Benafigos Benassal Cabanes Cortes de Arenoso Costur La Vall d'Uixó Les Useres Llucena Morella Portell Rossell Sant Mateu Segorbe La Serra d'en Galceran Sot de Ferrer Torreblanca Vistabella Viver Entre els punts principals van recalcar que les intervencions s’hauran de finalitzar abans del 31 d’octubre. Aquesta data és també el termini per justificar l’obra realitzada. Sanmartín va destacar que «la reunió de treball buscava resoldre qualsevol dubte». «Des del Consell insistim en la necessitat d’eliminar totes aquelles barreres que impedeixen accedir als ciutadans a tot tipus de serveis municipals», va afegir. El passat any van tenir ajuda 24 localitats de Castelló, amb 1,52 milions destinats, mentre que en 2021 van ser 31, amb poc més d’un milió d’euros. Des que es va iniciar aquesta iniciativa, la Generalitat ha aportat uns 25 milions d’euros en tot el territori valencià, «perquè l’accessibilitat universal siga un dret real i efectiu per tota la població, ja que eliminar barreres és clau per millorar l’atenció i la proximitat de les administracions amb els veïns», segons indiquen fonts del Consell.