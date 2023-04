Mañana, 28 de abril, será un día muy especial en la vida de nuestro compañero Miquel Sánchez. El corresponsal de Mediterráneo desde hace tres décadas, que cubre la información de Moncofa, Almenara, Xilxes y Eslida, presenta su primer libro titulado Històries del meu poble. Moncofa 1994-2021, en un evento que tendrá lugar en la Casa de Cultura, a las 19.30 horas, y contará con la presencia de autoridades, familiares y amigos del protagonista. La periodista Inma Castell abrirá el acto. Le seguirá con una intervención el alcalde del municipio, Wences Alós. Y el autor lo cerrará dirigiéndose al público asistente.

«Histórica, interesante y emocionante». Con estos tres calificativos resume Sánchez su obra. Y es que la publicación recopila, de manera cronológica, historias que contar en el devenir diario de la localidad costera y sus gentes, verdaderos protagonistas de la edición. Asimismo, como relata el autor, "también cuenta con noticias relevantes que han acontecido durante los 27 años que concentra el libro. Estoy seguro de que los lectores disfrutarán leyendo cada una de las 315 páginas que lo componen".

La idea de publicar este libro surgió en plena pandemia. "A mediados de 2020 me dio por ojear mi propia hemeroteca y después de casi tres décadas son muchos los reportajes, entrevistas y noticias que he publicado. Pensé que tenía material para plasmarlo en un libro. Son muchas las vivencias que en su día los protagonistas me contaron en primera persona. Y este libro, que hoy es historia reciente de Moncofa, quedará para siempre, como homenaje a todos los que aparecen en él".

Con la ayuda de muchos

Como en cualquier proyecto editorial son muchos los actores implicados en su creación. "Indudablemente, un solo individuo no puede llevar adelante un propósito así. Por este motivo, en cada momento me he rodeado de personas expertas en distintas áreas. El primer contacto lo tuve con mi hermano Jordi Sánchez, que me dio numerosos consejos e ideas, todos ellos plasmados en el libro. Cuando apareció el primer borrador de la obra entró en liza el periodista Vicent Martí, quien me ha ayudado mucho a transformar lo publicado en prensa para plasmarlo en una obra editorial. El diseño y maquetación de Històries del meu poble se inició en la empresa Publicidad Margalet, de Moncofa, y finalmente ha concluido y visto la luz en la editorial Trencatimons, de la Vall d’Uixó", señala Sánchez.

Trayectoria periodística

Sánchez comenzó su trayectoria periodística en Mediterráneo en noviembre de 1993, cogiendo el testigo de su hermano Jordi como corresponsal de Moncofa. En 1994 amplió su labor para cubrir la información de Xilxes y, posteriormente, de la Llosa, Almenara y Eslida. También ha estado al frente de Crònicas en dichas poblaciones --el Crònica de Moncofa cumple dos décadas este año-- . En todo este tiempo ha publicado cerca de 7.000 artículos, un trabajo intenso pero que le ha reportado una enorme satisfacción personal.

Por último, Miquel Sánchez agradece el apoyo por parte del Ayuntamiento a este proyecto personal. «Històries del meu poble está dedicado a la memoria de mis padres Palmira Martí Gascó y José Nicanor Sánchez Blanco y, por supuesto, a mi mujer, Cristina, y a mis hijos, Marc y Aitana, el verdadero motor de mi vida», concluye.