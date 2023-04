El pleno del Ayuntamiento de Vinaròs aprobó con los votos a favor de PSPV, Compromís y el edil no adscrito, el voto en contra del PP y la abstención de PVI, Cs y TSV, iniciar el expediente de revisión del acuerdo del pleno de marzo en el que se daba luz verde a la comisión de investigación sobre la utilización de los fondos procedentes de la venta de chatarra municipal por miembros de la brigada.

Una modificación que conlleva que la sesión no será pública y estará presidida por el alcalde, Guillem Alsina, siempre que no delegue en otro representante municipal. Además, el edil no adscrito podrá formar parte de la composición de la comisión.

La fecha y las elecciones

En este sentido, el portavoz del PP, Juan Amat, insistió en que desde el grupo popular se reclamaba que la sesión de investigación se llevara a cabo antes de las elecciones, «para que la ciudadanía esté informada»; y consideró que esta última modificación se ha aprobado «para que no se celebre la comisión antes de los comicios».

Sin embargo, la concejala de Obras y Servicios, Carmen Morellà, contestó a Amat que el PP «hizo una triquiñuela en el pasado pleno presentando la enmienda cinco minutos antes a la propuesta del gobierno de crear la comisión. Lo hicieron con una propuesta que se saltaba el ROM, porque no quieren que se sepa toda la verdad. La propuesta llevada a pleno en marzo por nosotros estaba técnica y jurídicamente justificada».

Morellà acusó al PP de hacer «política de porquería» y de haber presentado la enmienda «porque no les interesa que se cree la comisión de investigación».