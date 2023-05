Es tiempo de campaña electoral. Con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina los diferentes partidos van presentando sus candidatos en las diferentes listas para el 28M. Una candidata en concreto levantó este martes una gran expectación en Orpesa. Hablamos de Victoria Gómez de Moya, que se presenta como número 10 por Ciudadanos a la localidad y no llamó la atención por ser hija de la actual alcaldesa Araceli de Moya, que también, sino por la imagen seleccionada. “Me parece que Cs debería tomárselo más en serio que sacar fotos de jovencitas guapas como si fuera un concurso de belleza”. Este fue el comentario vertido por una usuaria en la publicación, que fue contestada por la propia alcaldesa: “Es mi hija. Es mayor de edad. La foto, se ha puesto la que ella ha querido y es guapa, qué le vamos a hacer...”.

La propia Victoria Gómez de Moya ha querido valorar esta controversia en redes sociales de la siguiente forma: “Me enfadó ese comentario en concreto porque encima venía de una mujer. No sé dónde veía que la foto era sexy; simplemente porque aparezco con el tirante caído y elegí esa foto porque creo que es la que más me representa. Cuando hagamos la foto oficial de candidatos tengo pensado otro estilo”. La candidata de Ciudadanos agradece, eso sí, que “la mayoría de los comentarios son positivos y no se fijan solo en la imagen. Menos mal que las críticas no me afectan porque si lo hicieran estaría hundida”.

🍊🍊🍊 CONTINUAMOS CON LA PRESENTACIÓN DE CADA UNO DE LOS CANDIDATOS DE CS-OROPESA Es el turno de nuestra candidata NÚMERO... Publicado por Araceli De Moya Sancho en Martes, 2 de mayo de 2023

Con las ideas claras

Con solo 21 años de edad Victoria se define como “una chica comprometida y con muchas inquietudes”. No en vano, la joven candidata de Ciudadanos es modelo, llegó practicar tenis de alto nivel durante 12 años, fue reina de las fiestas en su pueblo entre 2019 y 2022, y compagina sus estudios con la danza. Sobre su salto al ruedo político reconoce lo siguiente: “A los 16 años ya tenía ganas de entrar en política porque es lo que he vivido siempre en casa. Mis padres nunca me han impuesto una ideología en concreto, pero sí ese espíritu de hacer las cosas bien y querer cambiar a mejor la sociedad”.

No oculta que la presencia de su madre Araceli de Moya como cabeza de lista le ha “ayudado” a dar el paso: “A las dos nos gusta el ajetreo y estar en todos los fregaos, ayudar a que el pueblo siga creciendo y a que siga siendo un referente no solo en turismo”. Sobre el hecho de presentarse por Ciudadanos, Victoria asegura que es “es el partido que mejor me representa. Sabía que mi madre no iba a cambiar de partido por mucho que le hayan ofrecido otras cosas. De hecho le dije que si se cambiaba no le iba a votar porque es la formación que más y mejor representa nuestros valores”.