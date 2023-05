En els últims huit mesos, a causa de l’impuls de l’agenda juvenil i les noves iniciatives festives que brinda l’Ajuntament de l’Alcora, les queixes a la Policia Local per molèsties que ocasionen els garitos han baixat un 70%. A l’haver més oferta d’oci no es munten tantes festes en aquests locals (plantes baixes, cases velles i pisos) disminuint considerablement les consegüents molèsties.

La campanya que va promoure el consistori amb el lema L’Alcora Viva ha comportat aspectes positius en la vila ceramista, ja que en aquesta programa noves i interessants iniciatives, a més d’evitar les molèsties dels nombrosos locals, especialment els de gent molt jove, perquè a més ha comportat que els veïns es queden en la població, sense agafar vehicles, perquè hi ha oferta. Atrau fins i tot a gent d’altres localitats dinamitzant amb això l’economia local.

Una prova de tot això han sigut les noves accions posades en marxa la segona part d’aquesta legislatura, com el Mig Any Fester, Comboia’t a l’Alcora, i La Kintà, entre altres, per a diverses edats i públic. A més, s’ha impulsat un cicle periòdic de cites juvenils amb discomòbils els caps de setmana en el recinte de la Pista Jardí, la qual cosa evita que la joventut marxe de festa a altres llocs.

«La resposta ha sigut molt positiva i participativa», segons fonts municipals, i han convertit esdeveniments en multitudinaris.

Agraïment d'hostalers

L’Associació d’Hostaleria i Turisme de l’Alcora Hosturialc, així com representants de l’oci nocturn, han manifestat a l’Ajuntament, i fins i tot han fet públic per les xarxes socials, el seu agraïment per la «gran acollida» de les noves iniciatives, que han tret al carrer a milers de veïns i alguns visitants.

Per a l’entitat hostalera local «això demostra que tenim un poble viu i dinàmic, que des de l’administració municipal s’aposta per activar contínuament la vida social, demostrant una vegada amb idees com el Mig Any Fester i la Kinta que l’equip de govern ha tornat a endevinar la tecla en una activitat nova que és benvinguda per part dels hostalers».

Des de l‘Ajuntament manifesten que continuaran augmentant l’oferta i les opcions d’oci per als habitants de totes les edats de la capital de l’Alcalatén, especialment, la joventut, «perquè l’Alcora estiga mes viva que mai».