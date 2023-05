El Ayuntamiento de Moncofa cierra el ejercicio 2022 con un remanente cercano a los 2,3 millones de euros, obteniendo cifras positivas un año más. El equipo liderado por el alcalde, Wences Alós (PP), consigue alcanzar la deuda cero durante la presente legislatura y evitar así los costosos pagos de intereses que lastraron los pasados mandatos y acumula «resultado positivos» año tras año.

El objetivo de deuda cero era uno de los principales desde que se asumieron responsabilidades de gobierno en el año 2015, cuando el endeudamiento era superior a los siete millones y la amortización y los intereses limitaban las actuaciones municipales.

Ahora, el resultado de las cuentas del pasado 2022 permitirá poner en marcha los proyectos del Espai Jove, la ampliación del polifuncional, el pago del incremento de la factura de la luz (sin necesidad de disminuir los servicios), así como las actividades relacionadas con el deporte y la cultura.

El proyecto del Espai Jove se trata de una actuación que realizarían en dos edificios de propiedad municipal, el archivo y la casa dels coloms, cercanas al CEIP Avel·lí Corma. La actuación consiste en la remodelación de las dos plantas de las dos viviendas, convirtiéndolas en un solo edifico que se dedicaría planta baja para archivo y primer piso como local dedicado a las actividades juveniles.

Polifuncional

La ampliación del polifuncional consiste en la construcción de una sala polivalente de 300 m² en el área libre localizada frente al actual polideportivo, que podrán compartimentar en tres salas de 100 m² en función de las necesidades que haya.

Hay que recordar que el equipo de gobierno (PP) de Moncofa anunció a principios de año que no elaborará el presupuesto por ahora y esperará a que pasen las elecciones para no hipotecar al ejecutivo entrante. Alós explicó que, estando tan cerca de los comicios, «lo mejor que puede pasar es que las cuentas para este ejercicio las haga el nuevo ejecutivo» y así no dejan «ninguna hipoteca a quienes tengan que gestionar el Ayuntamiento los próximos cuatro años», puntualizó. Esta decisión levantó las críticas de la oposición, al considerar que tendrá «consecuencias negativas».