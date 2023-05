Carreteras bloquea desde hace un año dos PAI industriales en Nules

El desarrollo del ámbito sureste de suelo urbanizable industrial y de los sectores 5A y 5B de Nules están paralizados a la espera de un informe del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que lleva demorándose un año, aseguran los agentes urbanizadores.

Dos iniciativas que en su conjunto suponen una inversión que superaría los 16 millones de euros y que no pueden ejecutar por la «escasa operatividad resolutiva de la burocracia en la administración competente», lamenta el alcalde, David García.

El obstáculo es el mismo en ambos casos, aunque el momento en el que se encuentra cada PAI es distinto. Según detallan a Mediterráneo desde la agrupación de interés urbanístico que impulsan las empresas cerámicas Grupo Keraben y Grespania, las obras de desarrollo de su proyecto, en el que van a invertir 8 millones de euros, «están acabadas y solo resta ejecutar el enlace con la carretera nacional 340», pero falta el informe.

Parálisis total

La situación de los sectores 5A y 5B es peor en cuanto al estado de tramitación, porque «no se ha podido empezar por la falta del informe». La inversión paralizada ronda los 9 millones de euros, remarcan. Desde la iniciativa privada afirman que han «cumplido con todas las exigencias» del Ministerio, subsanando los defectos o inconvenientes que los técnicos del Estado identificaron en los proyectos.

Uno de los proyectos está acabado a falta de la conexión con la N-340 y el otro ni se ha iniciado

«Hace años que se hicieron las gestiones y que toda la documentación está remitida», y pese a ello, precisan, siguen esperando un documento que desbloquee una situación que, según advierte el alcalde, «tiene consecuencias directas para Nules, porque se está poniendo freno a un desarrollo industrial muy necesario, que facilitará la llegada de nuevas empresas y la creación de empleo», subraya.

Los agentes urbanizadores explican que la parte que falta por tramitar tiene que ver con la seguridad vial. La conexión en la que van a invertir supondrá «evitar los giros a la izquierda para acceder al polígono desde la N-340, así como la mejora de los accesos a la estación de tren de Moncofa».

Si en el municipio no entienden cómo se puede demorar tanto tiempo la presentación de un informe técnico, peor es el caso del ámbito sureste, porque la urbanización está completada, pero a efectos prácticos «es como si no estuviera porque no se puede dar por concluida hasta que Carreteras autorice la parte que le corresponde», recrimina David García, quien pide al Ministerio que tenga en cuenta «el esfuerzo inversor que se está haciendo desde la iniciativa privada para generar actividad económica», recuerda.