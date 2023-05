«La Playa de Almassora se ahoga». Con esta contundente frase se expresan los vecinos del distrito marítimo de la localidad tras los «insoportables olores» que padecen desde hace más de 15 años pero que se han agudizado en los últimos días, incluso en otros municipios como Burriana, tal y como se constata en las quejas expresadas a través de las redes sociales.

«Calvario» e «infierno» son dos de los sustantivos empleados para describir la situación que sufren.

Desde la asociación de vecinos denuncian que «el olor es similar al del gasoil y ha desencadenado numerosísimas llamadas al 112». «El medidor de calidad del aire refleja un aumento de los valores de Benceno, Tolueno, Xileno y ácido sulfhídrico de hasta 30 veces el valor habitual. Por primera vez, vecinos abandonan sus viviendas ante el malestar y el miedo», añaden.

Los vecinos denuncian el «picor en ojos y garganta». «Estamos totalmente encerrados porque no se puede aguantar. Voy a hacer las maletas y nos marchamos; me vuelvo al piso de valencia, no se puede aguantar; he salido a pasear al perro y me he mareado y me he tenido que volver a casa», son algunos de los testimonios recogidos por la asociación, que añaden que «ante la falta de soluciones, el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges investigan estos hechos».

«El Defensor del pueblo, que investiga al Ayuntamiento de Castellón, al de Almassora y a la Conselleria de Transición Ecológica, ya apunta a una posible inacción de la administración y recoge que no se han tomado medidas como inspecciones y sanciones ni se han instalado medidas», aseguran.

Expediente abierto

De hecho, este periódico ha tenido acceso al expediente del organismo que preside Ángel Gabilondo, que investiga la "contaminación acústica y atmosférica en el entorno del polo petroquímico de Almassora", en el que sugiere, entre otros, a la conselleria que modifique su plan de inspecciones para incrementar la frecuencia de visitas al polígono del Serrallo, sin previo aviso, con la finalidad de supervisar el cumplimiento de los requisitos en materia de contaminación acústica y atmosférica».

Asimismo, el Defensor del Pueblo considera que «son precisas medidas conjuntas y de intercambio de información entre la conselleria y el Ayuntamiento de Castellón para estimar la contaminación que genera el funcionamiento del polígono en su conjunto». El documento, con fecha del 31 de marzo, sugiere al Ayuntamiento de Almassora que realice una medición del ruido que soportan los vecinos de las viviendas próximas al polígono industrial con el fin de verificar si se respetan los objetivos de calidad acústica establecidos en la normativa», al tiempo que ha solicitado información complementaria a la conselleria y se han iniciado actuaciones con el Ayuntamiento de Castellón.

Medidas legales

Por su parte, los vecinos de la playa de Almassora aseguran que ya han emprendido «acciones legales en los juzgados por las molestias de ruidos y olores». Llevan un año organizando todo el proceso de los últimos 15 años, desde que se constituyó la Plataforma de Afectados Playa Almazora con 162 socios. «No vamos a consentir más abusos», aseguran.