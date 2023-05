El Ayuntamiento de Burriana inició este lunes el montaje de la instalación geotérmica en la piscina municipal con la llegada de la máquina y el inicio de la perforación de los pozos para la instalación de las sondas, con el fin de conseguir un considerable ahorro, tanto económico como energético, puesto que es el sistema de climatización que menos energía consume.

Se trata de una iniciativa que cuenta con presupuesto de 223.126,40 euros, cofinanciada por las ayudas Feder. El sistema geotérmico garantizará una eficiencia excelente durante todo el año a partir del aprovechamiento de la energía geotérmica de muy baja temperatura para climatizar el recinto deportivo. Debido a que el terreno es un foco de intercambio estable, suponiendo un ahorro estimado de emisiones de CO2₂ de 151.384,75 kilos al año.

Consumo responsable

El objetivo del consistorio se centra en la búsqueda de la eficiencia y el consumo responsable en las sedes municipales con la meta del desarrollo energético sostenible

El cálculo de la potencia térmica a colocar en la instalación geotérmica es de 100 kW y será capaz de cubrir la demanda base de calentamiento del vaso de la piscina durante todo el año. La intención es adaptar, en paralelo a la caldera de gas natural, una bomba de calor geotérmica acoplada a un sistema de sondas con tecnología DCL para la evaporación y condensación de la instalación.

La infraestructura de calor geotérmico será la encargada de suministrar la demanda base del agua de calentamiento del vaso de la piscina y, en momentos puntuales, se activará la caldera.

Entre las principales prestaciones del tipo medioambiental de este sistema se encuentra la circunstancia de que no genera CO2 de forma directa, ya que no interviene ninguna combustión, no se necesitan chimeneas para la evacuación de humos y no existe la posibilidad de contaminación epidemiológica como la legionela.

Sin ruidos

Además, entre los beneficios, por lo que respecta al nivel sonoro, cabe destacar la ausencia de ruidos exteriores y, a nivel de rendimiento, que al no depender de la temperatura exterior el sistema es eficiente técnicamente con un alto rendimiento.