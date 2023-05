El pleno que prometía ser el más importante en las últimas décadas de la historia de Torreblanca finalmente no lo ha sido. El equipo de gobierno del Ayuntamiento (PSPV-PSOE y Torreblanca Decide) tenía previsto dar este jueves un paso decisivo para acelerar el proyecto del PAI Doña Blanca Golf (como es aprobar la adjudicación de la condición de agente urbanizador a la Agrupación de Interés Urbanístico (AIU) Azahar Sea Torrenostra), pero, al final, esperará a que sea el ejecutivo entrante tras las elecciones el que afronte ese asunto tan importante para el futuro del pueblo.

Así lo ha dado a conocer en su discurso inicial la alcaldesa, Josefa Tena (PSPV-PSOE), en un salón de plenos lleno a rebosar de asistentes, conscientes de la importancia que podía deparar esta sesión extraordinaria para el devenir del municipio. ¿El motivo de esta decisión de la alcaldesa? El caldo de cultivo político que se ha creado estos últimos días en Torreblanca a raíz de la tremenda importancia de este pleno. "Viendo el clima que se ha generado, vamos a dejarlo encima de la mesa y que sea la nueva corporación la que decida", ha argumentado Tena.

Presencia policial

Su socia de gobierno y concejala de Urbanismo, Rosana Villanueva (Torreblanca Decide), ha admitido incluso que ha habido "coacciones" y ha vinculado la sorprendente no comparecencia en el pleno de dos concejales del PSOE (Alberto Bassedas y Engracia Espejo) a estas supuestas presiones políticas. "Es muy desagradable que puedan llevarte ante Fiscalía por una posible denuncia", ha añadido a su vez Tena en referencia a algún hipotético movimiento de la oposición. De hecho, hasta dos agentes de la Policía Local han acudido al pleno para velar que no ocurriese ningún incidente o altercado.

Al no contar con mayoría en la sesión ante la ausencia de estos dos ediles, se puede deducir que la alcaldesa ha optado por aplazar la aprobación de este punto a después de las elecciones, ya que no lo hubiera logrado sacar adelante.

Alegato de la alcaldesa

En su primera intervención, la alcaldesa ha puesto en valor que su voluntad desde que entró al frente del Ayuntamiento en el 2015 ha sido "luchar y batallar en todos los ámbitos y ante diferentes administraciones" por la continuidad del PAI del Golf. "Pensamos que el futuro económico y turístico de Torreblanca está en este proyecto", ha destacado.

¿Por qué este pleno a tres días de las elecciones?

Tena, al igual que Villanueva después, ha defendido que el equipo de gobierno ha convocado este pleno de urgencia ahora y que no ha podido hacerlo antes porque estaban pendientes de conseguir la concesión del abastecimiento de agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar (el 19 de abril recibieron el visto bueno provisional y tenía que pasar un mes por el plazo de alegaciones, aunque al final no han habido) y porque no fue hasta la semana pasada cuando el Consejo de Ministros aprobó la encomienda de gestión a Acuamed.

De todas formas, la alcaldesa ya ha dejado claro desde un primer momento que, en caso de salir adelante, iba a ser una "adjudicación provisional y condicionada", siempre a expensas de firmar el convenio con Acuamed, ya que es "más fácil llegar a un convenio si tenemos agente urbanizador antes".

Los tres partidos de la oposición han mostrado su rechazo a esta convocatoria de urgencia. Por orden de intervención, desde Ciudadanos, el exalcalde José Luis Fabregat cree que esta adjudicación provisional está supeditada al "cumplimiento de muchos requisitos" y considera que en un tema de esta envergadura como el PAI necesita "la bendición de todos los partidos". "El informe de la secretaria es demoledor, por lo que llevar a un pleno un tema de tanta importancia a escasos días de los comicios no teniendo ni el apoyo de los funcionarios de la casa ni del resto de grupos hace tufo a electoralismo", ha indicado.

Además, ha aducido que su voto en contra a la urgencia de este pleno es que "no hay seguridad jurídica", porque "si el primer funcionario del Ayuntamiento no lo tiene claro y no ha tenido encima a su disposición todos los documentos...", ha enumerado. "La seguridad jurídica daría confianza a posibles inversores", ha concluido.

La portavoz de Compromís, Miriam Pañella, ha manifestado, basándose en los informes de los técnicos, que "el agua no está concedida" y ha advertido de que "les costará 45 millones de euros a los torreblanquinos". Es decir, "1,758 millones durante 25 años, lo que corresponde al 40% del presupuesto anual de este Ayuntamiento". "¿Cómo se pagará y por dónde recortarán", preguntaba a los grupos del equipo de gobierno.

Ha reprochado al bipartito que desde el 2015 "han tenido mucho tiempo para hacer cosas y no han hecho nada" y a tres días de elecciones convocan este pleno "sin informar a la oposición ni a los propietarios" y "sin avisar a los vecinos de lo que esto les supondrá". "Son promotores de un gobierno temerario por llevar este punto a pleno, se saltan a la torera la legalidad de los informes", ha achacado Pañella, que, entre otros, ha estado arropado por el senador Carles Mulet, que estaba en primera fila entre el público.

"Quieren especular con la vida de los vecinos. Ya está bien de hipotecar el pueblo con su temeridad y su mala gestión", ha continuado.

Además de ahondar en los posibles costes que supondría el pago del agua para los vecinos, la portavoz del PP, Tania Agut, ha recalcaldo que este expediente, de hace más de 20 años, está "incompleto y no es nada claro". "Después de ocho años de gobierno, convocan un pleno urgente sin el consenso de la oposición. Es totalmente desleal e indecente lo que hacen. Se han hecho reuniones de espaldas a los técnicos, el interventor dice que no hay un informe de viabilidad económica...", ha enumerado.

"Soy partidaria del PAI del golf, pero las cosas se tienen que hacer bien, no como hasta ahora, donde se ha actuado con opacidad y con informes desfavorables de los funcionarios. No podemos hipotecar el futuro de nuestro pueblo de por vida", ha aseverado.

Torreblanca Decide

La concejala de Urbanismo y portavoz de Torreblanca Decide, Rosana Villanueva, se ha defendido de las críticas y ha recordado todo lo que han hecho durante estos años. "Y todo lo que hemos hecho hasta ahora está en peligro" (en referencia a si gobernara Compromís, por ejemplo) y lamenta que hayan habido "coacciones" y "mentiras" y que la oposición haya aportado "cifras totalmente erróneas y con mala fe".

"Todos conocemos la documentación y si no hemos llevado este punto antes a pleno es porque hasta ahora no teníamos la seguridad de que los recursos hídricos de la CHJ fueran reales. Hemos esperado a que haya sido definitivo y no haya alegaciones a esa concesión. Esto no es electoralista. Lo llevamos a pleno por el futuro del pueblo. Lo que queremos es el desarrollo y la riqueza de Torreblanca. Según quién entre a gobernar, el PAI se lo cargará", ha desganado.

Asimismo, Villanueva ha recriminado que la oposición base sus ataques "en solo dos informes (que no veo que sean negativos ni desfavorables) y de los otros tres, que dicen que está todo correcto, no comentan nada". "Los técnicos han dicho que está todo bien y el interventor lo único que dice es que él no puede entrar en este tema".

Y deja claro que los vecinos no pagarán el coste del agua. "En un principio, la tienen que pagar todos los propietarios. Hasta la extracción del agua y las infraestructuras. Aunque esperamos que cuando tengamos el convenio con Acuamed, lo pagado el Estado. Lo que está claro es que el pueblo de Torreblanca no pagará", ha exclamado.

Valoración final de la alcaldesa

Tras quedar desestimada la convocatoria de urgencia del pleno (con el 'no' de PP, Compromís y Cs), Josefa Tena ha vuelto a defender que el proyecto del PAI del golf es "la mejor inversión" para Torreblanca. "Creemos que el futuro del pueblo está en ese PAI. En lugar de discutir, lo que tendríamos que hacer es ayudar los unos a los otros por el bien del municipio", ha argumentado, y ha concluido con una reflexión que ha provocado los aplausos del público: "Teniendo un PAI desarrollado y sabiendo lo cerca que tenemos el aeropuerto, Torreblanca puede convertirse en el futuro en uno de los núcleos más importantes de la provincia de Castellón".