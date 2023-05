La Salzadella apuesta por la Fira de la Cirera pese a la nefasta campaña

Una Fira de la Cirera sin cerezas. La Salzadella ultima los preparativos para celebrar este fin de semana la XII edición de la feria, ya consolidada en la programación anual del municipio. Este año, a causa de las circunstancias meteorológicas, el proceso de cultivo y recolección de la cereza se ha resentido y, un ejercicio más, cuentan con una producción muy baja.

De hecho, según explica el presidente de la cooperativa San Blas de la Salzadella, José Luis Vilaplana, no alcanzará los 2.000 kilos. «Si el año pasado ya no fue buena, al no llegar a las 10 toneladas, esta es la peor de la última década», lamenta. El cálido invierno registrado ha sido, en buena parte, el culpable.

"Problema grave"

Hace 25 años recogían unos 300.000 kilos de media y hace 10 años la cifra si situaba en unos 100.000, muy lejos de las registradas en las dos últimas campañas. «Han sido desastrosas, no sé si por el efecto del cambio climático, pero es un problema grave», comenta Vilaplana.

Aun así, desde el Ayuntamiento no pierden «la ilusión» para seguir trabajando por esta muestra.

Como todos los años, los visitantes podrán encontrar una gran variedad de estands de artesanía, ya que participan «alrededor de 90 artesanos procedentes de toda la Comunitat Valenciana, que ofrecen productos de la mejor calidad», señala el alcalde, Cristóbal Segarra. Además, las asociaciones del municipio continuarán ofreciendo productos locales derivados de la cereza, como mermeladas, licores y dulces, entre otros.

De hecho, para compensar la falta de producción, el consistorio pone en valor la feria con un variado abanico de actividades, como el concurso de postres y de fotografía, igual que una charla nutricional y, cómo no, se podrá visitar el tradicional museo de la cereza.

La programación incluye numerosas actuaciones itinerantes.

Todo ello «para dinamizar la economía local durante este fin de semana, cuando los restaurantes se llenan de visitantes», explica Segarra. «A pesar del cambio de temperaturas que estamos sufriendo durante estos últimos años, que están afectando directamente a nuestro fruto, no queremos perder esta bonita tradición, por eso os animamos a venir a disfrutar de la Salzadella, de nuestra feria y del buen ambiente que se respira en el municipio durante este fin de semana tan significativo», animan los organizadores.

El cultivo de la cereza constituye una tradición en el pueblo desde el siglo XX, cuando los salzadellins decidieron invertir con la plantación de cerezos. Generación tras generación, fue pasándose esta tradición y se convirtió en el elemento fundamental de la identidad cultural del pueblo.