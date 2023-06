Cabanes llora la pérdida de mosén Francisco Bou Castellet, que ha fallecido este sábado a los 91 años. Además de ser durante décadas el párroco de la localidad, también ocupó cargos importantes y de responsabilidad en la diócesis de Tortosa.

Tal como relataba Pepe Hererra en un artículo de este periódico, Paco Bou nació el 27 de julio de 1931 en el seno de una humilde familia de Cabanes y era una de esas personas que daban honores y gloria a su localidad natal. Enamorado de su pueblo, de su historia, de sus gentes y de sus cosas, ha paseado orgulloso el nombre de Cabanes por cuantos lugares le ha llevado su dilatada y fructífera vida profesional.

Su carrera pastoral la inició como vicario en la parroquia de la Trinidad de Castelló para, posteriormente, servir en las de la Todolella, Rasquera, Corbera d´Ebre, Gandesa --en calidad de arcipreste-- y Nuestra Señora de los Dolores de Tortosa.

Profesor de latín y liturgia

Su valía, preparación y especiales cualidades le llevaron a desempeñar cargos importantes en la diócesis tortosina, de la que fue durante 25 años administrador diocesano para la economía del obispado y durante otros 10, vicario episcopal. También fue canónigo de esta diócesis, donde tomó posesión en diciembre de 1998, además de ejercer el cargo de prefecto de ceremonias del cabildo catedralicio.

Colaboró estrechamente con tres obispos de Tortosa --Ricard Mª Carles, Luis Martínez y Xavier Salinas-- y compaginó durante muchos años su labor pastoral con la enseñanza, como profesor de latín y de liturgia.

Homenaje

El domingo 3 de julio del 2005 la iglesia parroquial de Cabanes le hizo un homenaje para celebrar entonces el 50º aniversario desde que oficiara su primera misa en Cabanes (en 1955).

Esta es la naranjada que le dedicó aquel día este periódico, hace casi 18 años.

Condolencias

Entre los vecinos que han querido acordarse de mosén Francisco Bou, destaca el mensaje de la candidata del PP de Cabanes y ganadora de las elecciones el 28-M, Lucía García, al que considera "una persona muy importante del pueblo, aunque no se le ha reconocido como debe". "Me entristece mucho su pérdida, hace pocos días estuve con él y no pensé que iba a ser la última vez que lo vería", ha publicado en sus redes sociales.