El joven historiador alcorino Maxim García Conejos presentó en el Museo de Cerámica de l'Alcora el libro Taulelleria del siglo XVIII a la Real Fábrica, basada en su trabajo final de máster del mismo título. Una publicación necesaria sobre un tema poco conocido de l'Alcora, citado muchas veces de paso y sin ningún estudio de síntesis. García Conejos aporta, además, numerosas piezas inéditas que contribuyen a ampliar la estrecha percepción que hasta ahora se tenía de la producción azulejera alcorina del siglo XVIII.

En el siglo XVIII, con la Ilustración, y de la mano de los Borbones, se pretendía la regeneración del Estado para convertirlo nuevamente en la primera potencia de Europa. Es aquí donde juega un importante papel el proyecto de las manufacturas reales, entre ellas la Fábrica de Loza y Porcelana que instauró en l'Alcora el IX Conde de Aranda en 1727, que supuso una reforma política, económica e industrial.

La tradición cerámica de Alcora era de sobra conocida y el territorio era punto de conexión entre Valencia y Aragón. El Conde de Aranda consideró la villa un emplazamiento idóneo para desarrollar un enclave industrial de gran magnitud, logrando una producción de excelente calidad que es considerada una de las mejores y más cotizadas del mundo. Como manifiesta el autor, aunque la parte decorativa y los utensilios domésticos fueron el eslabón principal de la manufactura alcorina, la industria azulejera es la que hoy da renombre a la producción de l'Alcora.

En palabras del director del Museo de Cerámica de l'Alcora, Eladi Grangel: "Este magnífico libro de Maxim García Conejos sobre azulejería alcorina del siglo XVIII y el titulado Miguel Soliva "The Best Artist at Alcora", del historiador alcorino Miquel Àngel Badenes Martín, son las publicaciones que constituyen los números 1 y 2 de la nueva 'Col·lecció Museo de Cerámica de l'Alcora'. Esta colección tendrá continuidad y quiere ofrecer un canal de divulgación pública al trabajo de los investigadores y las investigadoras que tienen el patrimonio histórico alcorino (especialmente la Real Fábrica) como objeto de estudio. Grangel agradeció a los autores de ambos libros su esfuerzo investigador, recordando que los libros han sido posibles gracias al patrocinio del Ayuntamiento y del Grupo Torrecid.