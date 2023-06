Un año más, al llegar a las puertas del verano aparece los mosquitos sobre todo en los municipios de costa de la provincia de Castellón, aunque la proliferación de estos insectos también afecta cada vez en mayor medida al interior. En este caso a Mediterráneo ha llegado la denuncia de varios vecinos del Grau de Castelló y de Benicàssim, que aseguran que la situación es insoportable e ilustran su malestar con imágenes, en este caso de sus caballos.

Hablamos de Álex Escrig, que tiene tres caballos en la zona de la Marjaleria y asegura lo siguiente: “Este año estamos peor que nunca. Llevamos unos días que nos acribillan y nadie hace nada, no he visto aún fumigar por esta zona y a partir de las ocho de la tarde ya no podemos ni salir de casa”. Afirma este vecino que la voracidad de estos mosquitos “les hace inmunes hasta a los insecticidas. Mi novia ayer iba en vaqueros largos y repélete, pero ni por esas, tiene unos sabañones que no son normales”.

Afirma el vecino del Grau de Castelló que “hay una plaga de mosquitos que hace imposible llevar una vida normal”, al tiempo que reclama soluciones a las instituciones encargadas de poner remedio a este grave problema: “Ya no sé ni dónde quejarme, pero estamos todos igual. Vaya donde vaya no se habla de otra cosa; estamos hartos”.

Álex entiende que “es normal que haya mosquitos por estas fechas, pero si no se puede salir de casa porque acribillan a las personas y a los animales, entiendo que ya hay que hacer algo”. Otro vecino de Benicàssim, Marcos Valero, lamenta también la situación dirigiéndose a este periódico: “Hay una plaga que es inaguantable. O toman medidas o no podemos seguir así”.