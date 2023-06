Costas ha realizado las últimas semanas una importante intervención de mejora en una de las playas emblemáticas en las que son bien recibidos los perros, con la aportación de arena y gravas. Los trabajos no están incluidos en el proyecto de estabilización de este rincón de la costa castellonense, en el que ya se están construyendo los primeros espigones, y afecta fundamentalmente a la playa canina del municipio.

Se trata de una actuación que se acomete "por sorpresa", ya que fueron unos trabajadores de Costas los que informaron "vía telefónica y poco antes" a los responsables municipales, aunque no hubo ninguna comunicación oficial por parte de la delegación provincial.

La zona en la que se actúa en estos momentos es en la de Les Marines y, más específicamente, las labores de mejora se concentran en la parte de más hacia el sur, así como en la de Ratjadell, la playa canina con la que cuenta Nules y en la que, como asegura el alcalde, David García, "nunca antes se había hecho nada". En este sentido, el munícipe asevera que "en los ocho años en los que he sido alcalde, y no sé con exactitud desde cuánto tiempo antes, no se habían realizado unas obras así en Nules".

Sin información concreta

Sobre los detalles, en el Ayuntamiento no saben nada, salvo lo que se puede apreciar a simple vista, en especial en la playa canina, «que es totalmente virgen», y donde la aportación de arena la ha transformado para bien, ofreciéndole un aspecto que no tiene ningún otro punto del litoral del municipio.

La playa canina se inauguró en julio del 2021. No tiene vigilancia en la temporada estival y tiene los servicios mínimos, como señalización y papeleras. De acuerdo con su calificación, está permitido el acceso con perros todo el año.

En cuanto a la intervención, García señaló ayer que «la aplaudimos y agradecemos, Nules ya lo merecía», aunque añade un pero, «nos gustaría que nos informaran, solo por respeto». El alcalde incide en que «la gente nos pregunta y no podemos decir nada» en especial por lo que respecta a las obras de construcción de los espigones. Explica que «la semana pasada teníamos una reunión en Costas para saber cuál es la planificación para este verano, pero la anularon un día antes y no nos han dado alternativa, aunque llamamos a diario para concretar otra cita».

El PP de Nules criticó ayer que han tenido que ir al lugar de las obras para conocer los avances, a lo que García dice: «Estamos todos igual, sabemos lo mismo».