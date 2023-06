“Así no se puede vivir”. Lo dice Sergio Giménez, un vecino de la Urbanización del Pou en la Playa de Nules, pero su testimonio se puede extrapolar a buena parte de los municipios de la costa de Castellón: Desde la Marjaleria del Grau a Benicàssim, pasando por Almassora, Burriana o Moncofa, residentes y turistas lamentan la plaga de mosquitos que está afectando sobre manera a su vida diaria.

“Parece una película de terror. Cuando sales de casa te ataca una nube de mosquitos que se puede cortar con un cuchillo”. Podría parecer exagerado, pero los vídeos que acompañan esta información demuestran que no le falta razón. La foto, de unos obreros trabajando con traje de apicultor, avalan también sus palabras: “El lunes tuvieron que ir a la cooperativa a comprarlo porque uno de ellos tuvo que ir a un centro de salud ante la cantidad de picaduras que tenía, que le hicieron reacción”.

Admite que en anteriores años la presencia de mosquitos era habitual, pero la cantidad de este año es inaudita: “Antes era algo progresivo, pero ahora está siendo increíble; nos ha venido todo golpe. Nos han dicho que Ayuntamiento y Diputación tomarán medidas, pero esperamos que lo hagan con carácter de urgencia porque así no se puede seguir. No podemos salir de casa; solo lo hacemos para ir al coche y el otro día no pude ni llegar, tuve que dar la vuelta porque me acribillaban”.

Las picaduras de los mosquitos, añade, traspasan cualquier tejido y los insectos parecen inmunes a los repelentes: “Mi mujer va con mallas y yo, con chándal, pero es inútil. Nos pican de cualquier forma. Salimos solo para lo imprescindible, pero es que no se puede hacer nada”. Incide en que “a principio de semana pasó un helicóptero a fumigar y el efecto parece que se calmó un poco, pero a las 24 horas ya estábamos igual. Es insoportable”.