La Fundació Novessendes i un grup promotor d'empresàries i empresaris de Betxí (Pavimbe, Serifruit, Grupo La Plana, Dimatec, Exagres, Ruralnostra i Consum), amb la col·laboració de The Funding Network i l'Asociación Española de Fundaciones, han impulsat una iniciativa pilot de micromecenatge que arriba per primera vegada a la província de Castelló: el Giving Circle. L'esdeveniment es va realitzar el passat divendres a la nit en el saló de conferències de Ruralnostra, on tres projectes socials recapten més d'11 mil euros.

Aquesta iniciativa, pionera al nostre territori, té com a objectiu connectar a les associacions de la comunitat local amb potencials donants, empreses i particulars, a través d’una metodologia dinàmica, per materialitzar donacions econòmiques i donar suport a iniciatives innovadores amb impacte social positiu. En l’acte han participat més de 90 persones representants d’empreses, entitats socials i persones particulars, i s’han recaudat 11.500 € que es destinaran a tres projectes socials. El primer es tracta de visitar a pacients pediàtrics, i està promogut per l’Associació Payasospital, amb l’objectiu de tindre cura de la salut emocional dels infants hospitalitzats. Amb els diners recaudats pallassos professionals visitaran periòdicament pacients pediàtrics de l’Hospital General de Castelló, i de l’Hospital de La Plana de Vila-real. També l'anometat BAC en Acció: art compromés al carrer, promogut per l’Associació Betxí Art Compromés (BAC), amb l’objectiu de l’elaboració de murals emblemàtics sobre la identitat de Betxí i el seu patrimoni històric. Finalment, la formaciò d’una Associació d’alumnat forta, per a millorar Betxí. Promogut per l’Associació d’Alumnes Tots a Una (ADATAU) de l’IES Betxí i la Federació d’Associacions d’Estudiants (FADES), amb l’objectiu d’arribar a tindre en Betxí un projecte estable d’educació en la participació per a adolescents.