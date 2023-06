El pacto oficializado este martes entre PP y Vox a nivel autonómico puede desencadenar un rápido efecto dominó en la arena municipal. Varios municipios estratégicos de la provincia en los que los populares fueron la fuerza más votada en la noche electoral necesitan el apoyo de la ultraderecha si quieren gobernar con mayoría, por lo que estas negociaciones, la mayoría de ellas llevadas con sumo recelo y hermetismo, es probable que se aceleren y se intensifiquen después de que ambas formaciones hayan abierto la veda tras alcanzar un entente en la Generalitat.

Una de las localidades que están en esa tesitura es Castelló, donde a tres días de la toma de posesión de la popular Begoña Carrasco como alcaldesa, todavía siguen las conversaciones entre el PP y Vox. Por el momento, ambas formaciones no han llegado a un acuerdo de gobierno y dicha alianza, si se produce, estaría pendiente de una nueva reunión esta misma semana.

Situación similar ocurre en Burriana, en la que Jorge Monferrer (PP) se convertirá en el nuevo primer edil de la ciudad, pero falta por ver también si lo hará en minoría o en coalición con la ultraderecha. Los populares fueron la lista más votada el 28M (con ocho concejales), por lo que superarían ampliamente la mayoría en caso de aliarse con Vox (que consiguió cuatro ediles).

Con el sábado como meta final con el pleno de investidura, hoy, mañana y pasado serán días frenéticos para ver si el PP burrianense gobierna finalmente a solas o lo hará de la mano de la lista que lidera Juan Canós.

Escenario idéntico se respira en Almassora, donde el PP ha sido hasta ahora muy cauto a la hora de pronunciarse sobre si llegará un pacto o no con Vox. Está claro que la popular María Tormo asumirá la vara de mando a partir del sábado, pero al igual que en los casos anteriores, si lo hará o no en solitario o con la complicidad de la candidatura de Vicente Martínez-Galí (Vox) es todavía todo un misterio.

El lunes ambos grupos mantuvieron el primer acercamiento y lo previsible, más aún después del precedente que sentaron ayer las dos formaciones a escala autonómica, es que en las horas que quedan hasta la investidura proliferen las conversaciones.

Hay otros municipios en los que PP y Vox podrían gobernar juntos, pero necesitarían la entrada de un tercer actor. En Orpesa, las dos formaciones precisan del respaldo de Ciudadanos, cuyo edil será decisivo para la gobernabilidad. En Benicarló, a pesar de ser el partido que sacó más papeletas, la suma PP-Vox no llega a la mayoría y les haría falta el apoyo del partido revelación en los comicios locales, Beni-Gazlum. En Vinaròs, a los populares no les basta solo con Vox y necesitarían al PVI, aunque los independientes ya han dejado claro que no entrarán en un gobierno donde esté la ultraderecha.