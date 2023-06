El PSPV-PSOE ha confirmado en Vinaròs que no ha alcanzado el acuerdo con el Partit de Vinaròs Independent (PVI), por lo que da por perdida la alcaldía del municipio. “Durante los últimos días hemos establecido negociaciones con el PVI para establecer un gobierno de coalición en nuestra ciudad”, comienza el comunicado, que da detalles sobre lo ofrecido al PVI.

La segunda propuesta de los socialista llegó a “ofrecer íntegramente la alcaldía al PVI durante los cuatro años de legislatura, junto a la concejalía de Bienestar Social”, ofrecimiento que ha sido rechazado. En la oferta los socialistas se quedaban con la tenencia de alcaldía durante los cuatro años, así como con el resto de concejalías. “A pesar de que no responde a la representación institucional otorgada ha sido planteada en último término como un ejercicio de responsabilidad para que Vox no fuera determinante en la conformación de un gobierno y que no quedara secuestrado durante cuatro años por esta formación”, lamentan.

Los socialistas confirman que este mismo jueves el PVI rechazó la propuesta, por lo que el PSPV-PSOE votará en la sesión de investidura de este sábado por Guillem Alsina sin que pueda recibir los apoyos suficientes para ser alcalde pese a ser el partido más votado en la localidad con 9 concejales y 4.359 votos. Los socialistas, destapan, ofrecieron en primer término compartir la alcaldía durante dos años con el PVI, pero esta formación también dijo no al ofrecimiento.

“Durante los próximos cuatro años velaremos para que los proyectos que tienen que cristalizar durante esta legislatura, que son positivos para nuestra ciudad y que han estado encarrilados durante estos cuatro años lleguen a buen puerto”, confirman también en el comunicado.

La llave la tiene Vox

Con estos mimbres, la opción más factible actualmente es un gobierno PP y PVI con el apoyo de Vox en la investidura. Desde esta formación, su candidato Josué Brito ha confirmado este mismo viernes a Mediterráneo que anunciará en las próximas horas su decisión. Vox podría por tanto votar a Maria Dolores Miralles como alcaldesa, lo que propiciaría un gobierno PP-PVI, o a sí mismos, lo que favoreceria un gobierno de los socialistas con Compromís. En ambos casos, Vox, a pesar de ser fuerza decisiva para la alcaldía de Vinaròs, se quedaría fuera del gobierno.