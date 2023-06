Dos años después de que el chiringuito El Chipirón, ubicado en Almenara, consiguiera que Costas les diera la autorización para abrir su negocio tras varios días concentrándose ante la sede del edificio de Costas en Castelló (en la plaza de la Paz), sus gerentes han vuelto este martes al mismo lugar para protestar de nuevo y clamar por otra reivindicación que les permita trabajar libremente y sin quebraderos de cabeza.

En esta ocasión, las dos socias, Mari Carmen Cerdá y Mari Ángeles Roldán, exigen que este departamento del Gobierno les otorgue, por fin, la concesión para ocupar los terrenos en el litoral de Almenara. Antes de la pandemia, ambas pusieron en marcha el proceso para conseguir este permiso, pero el primer intento, aunque llegó a salir incluso en el Boletín Oficial del Estado (BOE), quedó paralizado con la irrupción del coronavirus.

Y ahora, lamentan que su solicitud para obtener la concesión está "en un cajón olvidado" en el Ministerio para la Transición Ecológica, en Madrid, tal como les ha trasladado en una reunión una de las jefas del servicio provincial de Costas. "Nos hemos gastado 8.000 euros durante todo el proceso (entre documentos e informes técnicos) y de momento no nos ha servido para nada", lamenta Cerdá.

Temen una denuncia de Costas

El motivo por el que las dos socias vuelven a protestar ahora ante Costas se debe a que, si bien el negocio ya está operativo y de momento abre solo los fines de semana, temen una posible denuncia y sanción de Costas que les pueda romper los esquemas a mitad del verano. Cuentan que varios técnicos de Costas ya han visitado su chiringuito en los últimos días y les han advertido de las medidas que tienen que tomar. "Nos dicen que tenemos que retirar los toldos y ocupar solo la mitad del espacio del que disponemos", explica Cerdá.

Un aviso que Cerdá considera "está fuera de lugar", porque "nosotros no estamos invadiendo la playa ni nada". El chiringuito El Chipirón está situado en una parcela cerrada ubicada en la calle El Pla, número 84, de Almenara, por lo que critican que "si pretenden que solo dispongamos de una de las mitades del terreno, la llevan clara, porque nos quedaríamos sin cocina, aseos, barra...".

Acampada y huelga de hambre

"Si los funcionarios hacen huelga para conseguir una subida de sueldo, nosotras lo vamos a hacer para poder trabajar"

Por ello, apelan a la "comprensión" y "flexibilidad" de Costas hasta que se resuelva la concesión, porque "no estamos haciendo nada malo" y "solo queremos trabajar". Así, las dos socias anuncian que van a estar acampadas todo este martes delante de la sede de Costas (hace dos años, no pudieron pernoctar ante la fachada porque habían toque de queda e iban y volvían de Almenara) y una de ellas (Roldán, Cerdá no puede por problemas de salud) va a iniciar una huelga de hambre como señal de protesta.

La intención es prolongar esta medida de presión hasta que reciban noticias de en qué situación está su solicitud de ocupación en Madrid. Además, ya han comunicado a su abogado que trate de concertar una reunión con algún responsable de Costas de Madrid. "Iremos hasta adonde haga falta. Si los funcionarios hacen huelga para conseguir una subida de sueldo, nosotras lo vamos a hacer para poder trabajar", cuenta Cerdá, quien avisa y recuerda que el chiringuito da trabajo a 20 personas durante los meses más intensos del verano, que "podría quedarse sin empleo" si Costas les acaba denunciando y sancionando.