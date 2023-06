La proclamación de reinas, damas y cavallers dará inicio en Vinaròs este jueves por la tarde a la programación de la Fira i Festes de Sant Joan i Sant Pere que tendrá lugar hasta el 2 de julio, cargada de actividades. Esta es la programación oficial de las fiestas:

JUEVES DÍA 22

11:00 horas

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS AL CENTRO DE DÍA La OLEADA VINARÒS. Con cata de talleres para conocer qué tipo de actividades hacen en su día a día

Lugar: Avenida Gil de Atrosillo s/n

19.00 horas

APERTURA DEL CASAL DE LA TAPA

Lugar: Real de la Feria

19:30 horas

CAMPANAS AL VUELO para dar inicio a la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro 2023.

Lugar: Plaza Parroquial

19:45 horas

COHETE INAUGURAL CON POSTERIOR TRACA INFANTIL. A continuación pasacalle por el centro de la ciudad a cargo de la colla de Nanos i Gegants acompañados de los Juglares. Para acabar, pasacalle de representantes de las fiestas y autoridades acompañadas de la Banda de Música La Alianza hasta el entoldado de fiestas

Lugar: Plaza Parroquial y entoldado de fiestas

21:00 horas

PROCLAMACIÓN DE LAS REINAS, DAMAS Y CABALLEROS de la Feria y Fiestas de San Juan y Sant Pere 2023, acto presentado por Cristina Nichita, con la tradicional imposición de bandas. A continuación, bienvenida a Carmina Forner Benito, mantenedora de fiestas. Posteriormente, inauguración del Real de la Feria

Lugar: Entoldado de fiestas y Real de la Feria

A partir de las 24.00 horas

HOLA VERANO

Verbena al escenario Platjafest con URBAN BEACH FESTIVAL (musica reggaeton) con los DJ’S Albert Gonzalez, Elias Posh, Alex Montes, Pol Nolla, Marc Ferrer i Tanya Rys

Verbena al escenario Entoldado, con la orquesta MONTECRISTO

VIERNES DÍA 23

12.00 y 19.00 horas

APERTURA DEL CASAL DE LA TAPA Lugar: Real de la Feria

12:00 horas

IZADA DE LA BANDERA AZUL. Lugar: Playa de Fora del Forat

18:30 horas

CONCIERTO INFANTIL “TIRA-LI” DE TROBADORETS. Ven a disfrutar con toda la familia Lugar: Pérgola del paseo de Colón

19:00 horas

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN. Cristina Jobs: Esculturas hiperrealistas Organiza Fundació Caixa Vinaròs Lugar: Sala José Córdoba

19:30 horas

PASACALLE a cargo de la Colla de Dolçaina i Tabal de Vinaròs. Lugar: Plaza Parroquial

23.00 horas

TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE. Recorrido: Mayor, Safon, Socorro, Jovellar y Parroquial. Al terminar, pasacalle a cargo de la batucada de ESMUVI hasta el Real de la Feria

23:15 horas

CORREFOC DE SAN JUAN a cargo de la Asociació Cultural Ball de Dimonis de Vinaròs. Lugar: Calles del centro hasta la playa del Fortí

00:00 horas

RECEPCIÓN DE LA FLAMA DEL CANIGÓ. organiza l’Asociació Cultural Ball de Dimonis de Vinaròs. A continuación, reparto de la coca y mistela y lectura del manifiesto de bienvenida Lugar: Pérgola del paseo de Colón

HOLA VERANO

A partir de las 24:00 horas

Verbena de San Juan al escenario Platjafest con LA TRIBU y los DJ’S IVAN RF i GERY

A partir de las 24:00 horas

Verbena de San Juan al escenario Entoldado, con la orquesta DIAMANTE. Reserva de mesa, 6 sillas, coca de San Juan y cava. Venta de tickets a la Oficina de Turismo.

SÁBADO DÍA 24

11:30 horas

PASACALLE DE ACOMPAÑAMIENTO A SAN JUAN, LAS REINAS, DAMAS Y CABALLEROS

desde la calle de San Juan hasta la iglesia arciprestal con los joglars dels Nanos i Gegants

Lugar: Calle de San Juan

12.00 y 19.00 horas

APERTURA DEL CASAL DE LA TAPA Lugar: Real de la Feria

12:00 horas

MISA SOLEMNE en honor de San Juan en la iglesia arciprestal

13:00 horas

PASACALLE de San Juan, reinas, damas y caballeros acompañados por els joglars dels Nanos i Gegants Recorrido: Parroquial, San Cristóbal, Socorro, Sant Antoni, Mayor y San Juan

19:00 horas

TRADICIONAL RONDA ARAGONESA a cargo del Centro Aragonés de Vinaròs Lugar: calles del centro

20:00 horas

ENTREGA DEL ALÈ VINAROSSENC. Actuación de Bubble Factory con “La Bombolla Impossible” Organiza Fundació Caixa Vinaròs. Lugar: Auditorio Municipal

23.00 horas

TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE. Recorrido: Mayor, Safon, Socorro, Jovellar y Parroquial. Al terminar, pasacalle a cargo de la batucada de ESMUVI hasta el Real de la Feria

23:15 horas

CONCIERTO DE FIESTAS DE LA BANDA SINFÓNICA. a cargo de la Sociedad Musical La Alianza Lugar: Pérgola del paseo de Colón

HOLA VERANO

A partir de las 18:00 horas, HOLI BEACH FESTIVAL INFANTIL con los DJ’S Pol Nolla, G Monty, Xavi Reverte, Joan Blanchadell i Carlos Martorell

A partir de las 24:00 horas, verbena al escenario

Platjafest con FESTIVAL DJ CON VOZ DE MUJER con los DJ’S Tanya Rys, Yxor i Lisaa Quer

A partir de las 24:00 horas, verbena al escenario

Entoldado, con la orquesta MONTESOL i DJ’S X SOUND

DOMINGO DÍA 25

10:00 a 14:00 horas

3er AMAMANTAMIENTO ANUAL. Organiza: Belly&Baby y el Espacio Infantil Todo en Casa Nuestra. Lugar: Pérgola del paseo de Blasco Ibáñez

12.00 y 19.00 horas

APERTURA DEL CASAL DE LA TAPA Lugar: Real de la Feria

18:30 horas

FESTIVAL ACADEMIA DE BAILE LOCURA. Lugar: Entoldado de fiestas

19:00 horas

FESTIVAL DE JOTAS a cargo del Centro Aragonés. Lugar: Pérgola del paseo de Colón

19:00 horas

FESTIVAL DE PATINAJE ARTÍSTICO organizado por el Club de Patinaje Artístico Vinaròs Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal

19:30 horas

PASACALLE a cargo de la Colla de Dulzaina y Tabal de Vinaròs. Lugar: Plaza Parroquial

20:30 horas

FESTIVAL ACADEMIA DE BAILE ESPLAI. Lugar: Entoldado de fiestas

20:00 horas

CONCIERTO DE FIESTAS a cargo del Orfeó Vinarossenc. Lugar: Auditorio Municipal

23.00 horas

TRACA LENTA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE. Recorrido: Mayor, Safon, Socorro, Jovellar y Parroquial. Al acabar, pasacalle a cargo de la batucada de ESMUVI hasta el Real de la Feria

HOLA VERANO

A partir de las 17:00 horas, al escenario Platjafest, REMEMBER SUNSET con los DJ’S Tonet Marzá, Sonido Dj Gallo, Dany A, Oliver Beltran i Angel Sáez.

LUNES DÍA 26

11.00 horas

VISITA DE LA COLLA DE NANOS I GEGANTS AL CENTRE DE DIA L’ONADA VINARÒS. Lugar: Avenida de Gil de Atrosillo s/n

12.00 y 19.00 horas

APERTURA DEL CASAL DE LA TAPA Lugar: Real de la Feria

De 18:00 a 21:00 horas

JUGANTOTS. Juegos gigantes tradicionales de madera para todas las edades. Lugar: Cenador del paseo de Blasco Ibáñez

19:30 horas

PASACALLE al son dels Joglars dels Nanos i Gegants de Vinaròs. Recorrido: Mayor, Safon, Socorro, Jovellar y Parroquial

21:00 horas

CONCENTRACIÓN DE LAS REINAS, DAMAS Y CABALLEROS de la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro al reloj solar del puerto marítimo. A continuación, pasacalle hasta el entoldado

22:00 horas

CENAR DE GALA en honor a las Reinas, Damas y Caballeros. Al terminar, verbena popular abierta al público con la orquesta ATALAIA

23.00 horas

TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE. Recorrido: Mayor, Safon, Socorro, Jovellar y Parroquial. Al acabar, pasacalle a cargo de la batucada de ESMUVI hasta el Real de la Feria.

MARTES DÍA 27

De 09.00 a 13.00 horas

REPARTO DE LOS LOTES DE SAN JUAN para los mayores. Obligatorio presentar ticket Lugar: Mercado Municipal

De 10.30 a 13:00 horas

CONCURSO DE DIBUJO. A las 17:30 horas. Juegos Infantiles, gran chocolatada, entrega de los tres primeros premios y camisetas para todos los participantes. Lugar: Peña Barça

12.00 y 19.00 horas

APERTURA DEL CASAL DE LA TAPA Lugar: Real de la Feria

A las 17:00 y a las 19:00 horas

AUDICIONES DE LOS ALUMNOS DE NUMAMUSIC, espacio de sensibilización musical. Participará el alumnado de flauta, violonchelo, piano, batería y musica de cámara. Lugar: Auditorio municipal

18:00 horas

CONCURSO DE GUIÑOTE organiza la Peña Pan y Toros. Inscripción previa en su local. Lugar: Local Peña Pan y Toros

19:30 horas

PASACALLE al son dels Joglars dels Nanos i Gegants Recorrido: Mayor, Safon, Socorro, Jovellar y Parroquial

20:00 horas

XXVIII FESTIVAL DEL GIMNASIO GENTSANA. Lugar: Entoldado de fiestas

21:00 horas

DEGUSTACIÓN DE COCINA VINAROSSENCA. Organiza Fundació Caixa Vinaròs Lugar: Carpa del Atlántico

23.00 horas

TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE. Recorrido: Mayor, Safon, Socorro, Jovellar y Parroquial. Al terminar, pasacalle a cargo de la batucada de ESMUVI hasta el Real de la Feria

HOLA VERANO

A partir de las 17:00 horas, al escenario Platjafest, TECHFRESH (musica house) con los DJ’S Dani Masi, Sabestian, Duxcal, Bailak i Nira

A partir de las 22.30 horas, al escenari Platjafest, actuacio dels grups HR, Baby Yoda Squad : Krisan - Dr090 - Pablis YBS – Kenke, Newasong : Big Dagzz - Chema - Kby - 696Keko, Mario&Kademaik i Wylo Dj

MIÉRCOLES DÍA 28

DÍA DE PRECIOS POPULARES AL REAL DE LA FERIA. Descuentos aplicables en taquilla

12:00 horas

DÍA INTERNACIONAL DEL ORGULLO *LGTBIQ+. El amor es de muchos colores. Respeta la diversidad Lectura del manifiesto. Lugar: Plaza Parroquial

12.00 y 19.00 horas

APERTURA DEL CASAL DE LA TAPA Lugar: Real de la Feria

18:00 horas

CUENTO PEDAGÓGICOMUSICAL “SONIDOS DE LA NATURA” a cargo de los alumnos de el espacio de sensibilización musical NUMAMUSIC. Retirada previa de entradas gratuitas en el Auditorioi Municipal de Vinaròs. Lloc: Auditori Municipal

18:00 horas

CONCURSO DE DIBUJO INFANTIL. Juegos y merienda para todos los asistentes (fartons y horchata). Organiza la Peña Pan y Toros. Lugar: Pérgola del paseo Blasco Ibáñez

19:00 hores

ACTUACIÓN a cargo de Les Camaraes. Lugar: Pérgola del paseo de Colón

19:30 horas

PASACALLE al son dels Joglars dels Nanos i Gegants de Vinaròs. Recorrido: Mayor, Safon, Socorro, Jovellar y Parroquial

23.00 horas

TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE. Recorrido: Mayor, Safon, Socorro, Jovellar y Parroquial. Al terminar, pasacalle a cargo de la batucada de ESMUVI hasta el Real de la Feria

HOLA VERANO

A partir de las 18:00 horas, al escenario Platjafest, actuació dels grups Miladorebeldesoleado, Tributrip i Eu

A partir de las 24:00 horas, verbena de San Pedro

en el escenario Platjafest con THE BEST FESTIVAL

A partir de las 24:00 horas, verbena de San Pedro en el escenario Entoldado, con la orquesta ALASKA ON TOUR. Reserva de mesa, 6 sillas, coca de San Pedro y cava. Venta de tickets a la Oficina de Turismo.

JUEVES DÍA 29

12.00 y 19.00 horas

APERTURA DEL CASAL DE LA TAPA Lugar: Real de la Feria

12.00 horas

MISA SOLEMNE en honor a San Pedro. Lugar: Iglesia de Santa Magdalena

De 17.30 a 19:00 horas

FUNCIONES FINAL DE CURSO del alumnado de primaria y ESO de Puro Teatro, Artes Escénicas con la colaboración de las alumnas de Teatro Musical. Fragmentos del Principito (adolescencia) Del Revés y repertorio de musical. Retirada previa de entradas a Puro Teatro. Lugar: Auditorio municipal

18.30 horas

EL SHOW DE PELINA. Espectáculo infantil y familiar. Lugar: Pérgola del paseo de Colón

20:00 horas

ACTUACIÓN de calle de la Rondalla Vinarossenca Mar i Terra. Lugar: Pérgola del paseo de Colón

23.00 horas

TRACA LENTA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE. Recorrido: Mayor, Safon, Socorro, Jovellar y Parroquial. Al terminar, pasacalle a cargo de la batucada de ESMUVI hasta el Real de la Feria

23:30 horas

HOMENAJE A LAS REINAS Y DAMAS EN SU 25º CUMPLEAÑOS Y 50º CUMPLEAÑOS presentado por Julián Zaragozá Baila. A continuación, verbena con la orquesta NEO. Lugar: Entoldado de fiestas

HOLA VERANO

A partir de las 18:00 horas, al escenario Platjafest HOLI BEACH ELECTRONIC FESTIVAL con los DJ’S Zucla, Cosmik, Denis Segarra, Alex Montes, Marc Ferrer, Alfonso TV, Nira, Sabestian i Mark Ruiz.

VIERNES DÍA 30

12.00 y 19.00 horas

APERTURA DEL CASAL DE LA TAPA Lugar: Real de la Feria

De 17.30 a 19:00 horas

FUNCIONES FINAL DE CURSO del alumnado de primaria y ESO de Puro Teatro, Arts Escèniques con la colaboración de las alumnas de Teatro Musical. Fragmentos del Principito (adolescencia) Del Revés y repertorio de musical. Retirada previa de entradas a Puro Teatro. Lugar: Auditorio municipal

18:30 horas

INAUGURACIÓN EXPOSICIÓN Asoc. Somosclicks: Vinaròs en un click. Colabora Fundación Caixa Vinaròs. Lugar: Sala de Exposiciones Caixa Vinaròs en la plaza del Cardenal Tarancón

19:00 horas

ACTUACIÓN DANZA ORIENTAL a cargo de La Danza de Vega. Lugar: Pérgola del paseo de Colón

20:30 horas

ESMUVI JAZZ BAND a cargo de la escuela de música ESMUVI. Lugar: Pérgola del paseo Colón

22.00 horas

CENA A LA FRESCA. Venta de tickets a la planta baja del ayuntamiento de Vinaròs. Precio 0,50€ por ticket. Entrega de un refresco por persona. ES OBLIGATORIO PRESENTAR EL TICKET PARA

LA RECOGIDA DEL REFRESCO. A continuación actuación. Lugar: Pérgola de fiestas

23.00 horas

TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE. Recorrido: Mayor, Safon, Socorro, Jovellar y Parroquial. Al acabar, pasacalle a cargo de la batucada de ESMUVI hasta el Real de la Feria

HOLA VERANO

A partir de las 17:00 horas, al escenario Platjafest, INDIE FEST (música indie, pop y rock) con los grupos Valiente Bosque, Big Rock Experience, Defectos i PMKthree

A partir de las 24:00 horas, en el escenario

Platjafest, actuación de ESTHER QUEROL, BUHOS y los DJ’S Wylo i Lito

A partir de las 24:00 horas, verbena al escenario Entoldado, con la orquesta LÍMITE.

SÁBADO DÍA 1

De 10:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 18:00 horas

VINARÒS STREET SOCCER 3X3. Celebración del centenario del Vinaròs Club de Fútbol. Lugar: Entoldado del Atlántico

12.00 y 19.00 horas

APERTURA DEL CASAL DE LA TAPA Lugar: Real de la Feria

XXXI TROBADA DE NANOS I GEGANTS

11:00 horas Plantada en la plaza Parroquial.

13:00 horas Recepción salón de plenos del Ayuntamiento 14:00 horas Comer al entoldado de fiestas

18:20 horas Inicio del grupo de música para amenizar la plaza y salida del pasacalles

19:30-20:00 horas Las figuras de los gigantes volverán a la plaza acompañadas con un grupo de música.

15.30 horas

OPEN DE PARCHÍS organizado por la Penya Barça. Inscripción previa a la Penya Barça hasta el día 30 de junio. Lugar: Penya Barça

19:30 horas

CONVERSACIÓN CON CARMEN SANTOS: “Carles Santos: los orígenes” Organiza Fundación Caixa Vinaròs Lugar: Auditorio Carles Santos

20:00 horas

CONCIERTO DE FIESTAS de la Coral García Julbe y la coral Verge Font de la SaluT de Traiguera Lugar: Auditorio Municipal

21:00 horas

CENA DE GALA DEL CASINO. Lugar: CMC (Círculo Mercantil y Cultural)

23.00 horas

TRACA POR LAS CALLES DE COSTUMBRE. Recorrido: Mayor, Safon, Socorro, Jovellar y Parroquial. Al terminar, pasacalle a cargo de la batucada de ESMUVI hasta el Real de la Feria

HOLA VERANO

A partir de las 18:00 horas, al escenario Platja- fest LA ROOM IS MY HOUSE. con Baldo (Subwax Distri- bution), Whatever Charles&Goalmaker (theBasement), F.R.E.D.Y., Sabestian, Mario Niain i Anbeat

A partir de las 24:00 horas, verbena al escenario Entoldado, con la orquesta EVASIÓN y DJ’S X-SOUND.

DOMINGO DÍA 2

11:00 horas

II TORNEO DE BALONCESTO para personas con discapacidad Intelectual de la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro. Organiza Cocemfe Maestrat. Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal

12:00 horas

V TORNEO DE BALONCESTO PARALÍMPICO de la Feria y Fiestas de San Juan y San Pedro. Organiza Cocemfe Maestrat. Lugar: Pabellón Polideportivo Municipal

12.00 y 19.00 horas

APERTURA DEL CASAL DE LA TAPA Lugar: Real de la Feria

12:00 horas

XXII CONCURSO DE PAELLAS DE ENTIDADES. A partir de las 13:00 horas elaboración de las paellas y a partir de las 14:00 horas, concurso y comida de hermandad. Inscripciones en el ayuntamiento de Vinaròs. Lugar: Entoldado de fiestas

15:30 horas

OPEN GUINYOT organizado por la Penya Barça. Inscripción previa hasta el 30 de junio en la Penya Barça. Lugar: Penya Barça

18:00 horas

VERBENA PARA LOS MAYORES con el cuarteto PRISMA. Lugar: entoldado de fiestas

19:00 horas

FESTIVAL DE BALLET a cargo de la Escuela de danza Valentina Rodríguez. Lugar: Auditorio Municipal

20:00 horas

VIII SÉQUITO POPULAR a cargo de las diversas entidades culturales de nuestra ciudad Recorrido: Puerto pesquero, Blasco Ibáñez, San Agustín, Mayor y Parroquial

22:00 horas

CANTADA de HABANERAS con la actuación del grupo Mar Endins. Organiza Fundación Caixa Vinaròs Lugar: Pérgola del paseo de Colón

24:00 horas

PIROMUSICAL DE FINAL DE FIESTAS a cargo de Pirotecnia Tomàs. Lloc: Playa del Fortí.