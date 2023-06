A expensas de conocer el nuevo organigrama del Ayuntamiento de Almassora, la nueva alcaldesa, María Tormo (PP), se apoyará en esta legislatura en su núcleo duro, es decir, en José Claramonte, hijo del último alcalde de la Transición en Almassora, Manolo Claramonte, su número 2 de la candidatura; Silvana Rovira y Vicente Blay Casino Serra, que iban en los puestos 3 y 4 de la lista.

Según ha podido conocer Mediterráneo, Casino asumirá la portavocía del ejecutivo local, mientras que Claramonte estará al frente de Hacienda y Rovira será la encargada de gestionar el área de Playas, con la gran apuesta en la regeneración y diversas mejoras del litoral.

De hecho, los populares ya han anunciado que quieren exigir un cambio de política que invierta en regeneración frente a la erosión, «y permita actuar en el conjunto de necesidades que los 3.100 vecinos de la playa nos han exigido y marcan nuestra hoja de ruta».

Asimismo, Arturo Soler, que iba de número 6 en la candidatura del PP, se ocupará de la concejalía de Fiestas y uno de sus primeros cometidos será iniciar los preparativos de las celebraciones en honor a la Mare de Déu del Roser, que se desarrollan en octubre.

Por su parte, Eugenia Martinavarro, número 5 de la candidatura, profesional del centro de salud de la calle San Pedro y que ya formó parte de la candidatura del pasado 2019, se baraja para estar al frente de Sanidad, como un claro mensaje en defensa de los vecinos y los profesionales sanitarios. De hecho, la sanidad figura entre los retos prioritarios de la nueva munícipe, para «recuperar las especialidades médicas desmanteladas».

Gobierno en minoría

El PP fue la fuerza más votada el 28M al lograr 8 de los 21 concejales. Torno obtuvo 4.312 votos (1.293 más papeletas que en el 2019) y se quedó a tres ediles de la mayoría absoluta. Tras una semana de reuniones con todos los grupos --excepto con Compromís (logró tres ediles), que ya anunció que no se planteaba ningún acuerdo de gobierno ni de investidura con el PP y que lo haría más adelante para favorecer acuerdos que mejoren Almassora, siempre y cuando no pactara con Vox--, Tormó rechazó el apoyo de Galí (obtuvo siete concejales y le tendió la mano con el compromiso de que no alcanzaran un acuerdo con el partido de ultraderecha) y no ató pactos con Vox (que irrumpió con tres concejales), por lo que gobierna en minoría.