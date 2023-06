Aunque muchos municipios de la provincia ya han dado a conocer el reparto de áreas entre los ediles del nuevo equipo de gobierno, el alcalde de Burriana, Jorge Monferrer (PP), no tiene prisa y esperará a intentar alcanzar un pacto con Vox antes de anunciar cómo queda distribuido el organigrama (dispone de un mes para hacerlo).

El objetivo de esta posible alianza es formar «un equipo de gobierno potente y sólido». «Estoy esperando a confirmar si tendremos que gobernar en minoría o si hay alguna posibilidad aún de alcanzar ese pacto», desgranó Monferrer en su reciente visita a las instalaciones de Mediterráneo.

Durante esa entrevista, el alcalde dejó claro que «el PP no cierra la puerta» a entenderse con Vox, aunque las negociaciones que mantuvieron hasta pocas horas antes del pleno de investidura no acabaron fructificando. «Estaré encantado de trabajar con todo aquel, sea quien sea y venga de donde venga, que de verdad piensa solo en Burriana y no en temas partidistas o ideológicos», apuntó.

Si bien en el primer intento las conversaciones no cristalizaron, ahora todo apunta a que PP y Vox llegarán a un entente y, según ha podido conocer este periódico, podrían llegarlo anunciar ya en los próximos días. Vox gestionaría las cuatro áreas por las que mostró preferencia: Urbanismo, Cultura, Seguridad Ciudadana y Familia.