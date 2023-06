Desde Vinaròs a Almenara, numerosos municipios de Castellón celebraron actos institucionales con motivo de la jornada del Orgullo LGTBI. Cada año son más los que se unen, algo que contrasta con lo ocurrido en Orpesa. Si en ocasiones anteriores se hicieron actividades en defensa del colectivo, este año no se ha colocado la bandera en el balcón del ayuntamiento. El nuevo gobierno, el tripartito formado por el PP, Vox y Ciudadanos, así lo ha decidido con el argumento de que es «ilegal» colgar banderas que no sean oficiales. El portavoz del PP, Rafael Albert, mostró su «respeto total al colectivo», pero se escudó en que no es una bandera oficial.

Otros municipios que llevaron a cabo actividades fueron Onda, con la lectura de un manifiesto contra la discriminación y una exhibición de baile. La concejala de Igualdad y Barrios, Marta Villanueva, ha tomado la palabra para leer un manifiesto en defensa de la igualdad y los derechos del colectivo LGTBI. En Moncofa, se colgó la bandera en el balcón consistorial. Los miembros de la corporación municipal, excepto la edila de Vox, colocaron la bandera del arcoíris en el balcón del Ayuntamiento. Esta localidad celebrará la fiesta del Orgullo, el próximo 8 de julio en la playa. Contra los discursos de odio Una acción que también se hizo en Nules. El acto ha contado con la presencia del alcalde, David García, y de algunos de los concejales de la corporación municipal. De modo que, con la lectura del manifiesto se ha querido destacar la obligación de las instituciones públicas de frenar los discursos de odio que se escuchan desde hace un tiempo en nuestra sociedad. Además de este acto, también se ha colgado la bandera LGTBI en el balcón del Ayuntamiento de Nules, y en el de Mascarell. En Vinaròs se mostró la pancarta en la fachada del ayuntamiento, dentro de los diferentes actos de la agenda festiva local. Mientras, en l’Alcora, se colgó una pancarta con el lema L’amor no danya, l’odi sí. Mientras, en Vila-real hubo un acto institucional en la puerta del consistorio para instar por el máximo respeto de la diversidad sexual y de género. También se desplegó la bandera en Almassora. La alcaldesa de la Vall, Tania Baños, leyó un manifiesto de respaldo para seguir haciendo del municipio «un referente en la provincia en políticas igualitarias de derechos y de respeto».