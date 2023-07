Cientos de personas han acudido el viernes por la noche a la playa Sur de Peñíscola para disfrutar del primer pase del cine de verano que ofrece cada año la Ciudad en el Mar. Pequeños y mayores han disfrutado de Encanto, la primera película de esta edición de cine al aire libre. El área de Turismo de Peñíscola ha programado un largometraje para cada semana. El gran proyector se encenderá todos los viernes a las 22.30 horas. El método Williams, DC liga Supermascotas, Spiderman No Way Home, Space Jam: Nuevas leyendas, A todo tren: destino Asturias, Lightyear y Padre no hay más que uno 3 son los largometrajes que se proyectarán hasta el 25 de agosto.

Más de 15.000 personas vibraron en el Peñíscola From Stage 2023 Esta cita es un imprescindible de la programación estival que ofrece el destino a sus visitantes y vecinos cada año. La gran aceptación por parte del público ha provocado que, los viernes del verano queden marcados en el calendario de la población como 'días de cine'. Las familias acuden a la playa con toallas y sillas plegables para disfrutar, tanto de la película semanal como de la brisa marina y las vistas nocturnas a la ciudadela.