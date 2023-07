Benlloc ha estat el centre de la defensa de la cultura i la música en valencià els darrers dies. La 17a edició del Feslloc ha reivindicat el festival, organitzat per l’Associació Cultural Feslloc, amb el suport de l’Ajuntament de Benlloc i Escola Valenciana, com a espai de resistència i d’acció col·lectiva en un context polític i social de censura cultural i amenaces als projectes i entitats que cuiden i custodien la llengua.

“No serà un camí fàcil, però treballarem plegades per un món més habitable per a totes, combatrem el feixisme i condemnarem qualsevol agressió cap al nostre territori i la nostra llengua”, ha expressat l’organització amb la lectura d’un manifest. En la mateixa línia s’han manifestat nombrosos artistes sobre l’escenari, així com els col·lectius i activistes que han participat en les activitats culturals paral·leles, dedicades a l’antifeixisme, la nova ruralitat i els feminismes.

Amb una assistència de vora 6.200 persones, la programació musical ha acollit 28 propostes musicals en dos espais, l’auditori i l’escenari Ovidi, d’estils diversos, amb una important presència femenina. El públic ha destacat els concerts d’Esther, Pepet i Marieta i Jazzwoman, dijous; The Tyets, Smoking Souls i Roba Estesa, divendres; i la Maria, Auxili i Zetak, dissabte. Paral·lelament, el programa cultural ha inclòs xarrades sobre antifeixisme, pel 30è aniversari de l'assassinat de Guillem Agulló, i sobirania alimentària, així com podcasts sobre defensa territorial i dissidències rurals.

Entre les novetats culturals d’enguany, la fira feminista per a crear complicitats i intercanvis entre activistes i projectes; els podcasts del Feslloc, per tal d’acollir nous espais culturals en valencià; així com el Punt de Salut Sexual, dinamitzat per la plataforma Calcsicova i vinculat al Punt Violeta, gestionat conjuntament pel col·lectiu A peu de carrer i voluntariat feminista d’Escola Valenciana. A més, notable ha estat la presència de creadors i creadores de continguts en valencià. Un any més, la zona d’acampada ha estat un lloc central i segur per a gaudir i compartir.

El festival ha acollit, a més, altres activitats, com el taller d’estampació de samarretes i l’exposició Literatura i cançons, ambòs de la Universitat d’Alacant, així com competicions esportives de bàsquet, futbol sala i frontó a mà. L’Associació Cultural Feslloc ha agraït el suport i la fidelitat del públic arribat d’arreu del País Valencià, al qual convoca per a la pròxima edició, que es celebrarà l’11, 12 i 13 de juliol de 2024.