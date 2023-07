Aunque parezca una broma, transportistas en general transmiten la inquietud que tienen a la hora de participar en los actos dedicados a su patrón San Cristóbal por temor a ser multados.

En concreto, se centran en las bendiciones a los vehículos, que suelen tener lugar o en sábado o domingo. Si se dedica uno de esos días como descanso, las normas les impiden mover el camión, ya que hacerlo quedaría reflejado en el disco, y podrían denunciarles la Guardia Civil, pese a que sea trasladarlo solamente a la popular procesión.

Esta paradoja la denunció uno de los afectados. Al conceder una Naranjada desde Mediterráneo, relacionada con el San Cristóbal de l’Alcora, el alcalde, Samuel Falomir, la compartió en sus redes y el transportista Vicent Mascarell le transmitió su preocupación.

El camionero le indicó al munícipe su inquietud por un «miedo generalizado» a ser sancionados en las bendiciones, quejándose de las «estrictas normas» que impiden que sus vehículos participen en las fiestas del patrón de los conductores. Un temor que se traduce en la disminución notable de camiones en estos actos.

Mascarell detalla que «Transportes considera que cuando el camión se mueve es trabajo. No hay otra. No conozco a nadie al que hayan denunciado por acudir a estas citas, pero sí a mucha gente que no salimos para ahorrar problemas. Vivo en Beniarjó (Valencia), donde tengo mi empresa, y tengo trabajadores de Betxí que quieren ir a la fiesta, pero no lo hacen por eso. Y en Xeraco, cerca de mi localidad, no vamos a la bendición para no ser multados».

Cómo evitar ser multado

Marcelo Reyes, presidente de la Junta de San Cristóbal de l’Alcora, comprende las críticas, pero recalca que «hay maneras de evitar las multas». «Todo es voluntad de organizarse, ya que no es que se prohiba conducir el domingo, lo que pasa es que es el día que más descansan los camioneros. Hay que jugar con los descansos largos de 45 horas y los cortos o reducidos de 24 horas de los seis días hábiles para conducir cada semana, con voluntad de acudir a la fiesta y cuadrar esos tiempos».

Reyes asegura que «al ser muy poco tiempo lo que se dedica a la participación en el recorrido para la bendición, al poner digitalmente en el tacógrafo Fiesta de San Cristóbal nunca me han denunciado o penalizado». Pone como ejemplo que en la villa alcorina es el tiempo que duran las dos vueltas a la población, por lo que no se considera trabajo.

«Eso sí, si el transportista quiere desplazarse a otra localidad para participar en estas citas y mueve el camión mucho tiempo sí hay problema, y la única solución es organizárselo con los descansos, aunque es complicado», matiza Reyes.

Transportistas consultados coinciden en que el temor de las denuncias ha hecho descender la presencia de vehículos pesados en estos festejos. Un ejemplo será en Morella, este sábado, donde los camioneros se organizan para poder concurrir en su Sant Cristòfol.