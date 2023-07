Ángel Dembelio y Sergio Uriel Ferreyra son los dos primeros cavallers de la historia de Moncofa. Formarán parte de la corte de honor de las celebraciones patronales de Santa María Magdalena. Para muchos vecinos fue una sorpresa que las habituales damas tengan este año como acompañantes dos chicos.

Dembelio es nacido de Moncofa y conoce de primera mano sus fiestas. «Siempre he tenido en mente formar parte de la corte de los festejos y, cuando ha llegado el momento, he decidido presentarme. Pienso que en este tipo de eventos se tiene que normalizar la igualdad, que pueda haber chicas y chicos. Es verdad que hasta ahora no se había presentado ningún hombre y, a lo mejor después de ver el paso que hemos dado Sergio y yo, para años venideros es fácil y posible que haya más chicos», dice.

Por su parte, Sergio Uriel lleva dos años viviendo en la playa de la localidad. Es joven y quiere integrarse en la sociedad civil del municipio. «Cuando llegué a Moncofa, en tiempos de la pandemia, todavía no se celebraban actos festivos. El año pasado tampoco disfruté de las celebraciones porque, entre unas cosas y otras, tenía que estar pendiente de mis hermanos», explica.

Uriel recuerda que estuvo presente el día de la elección de la reina. Allí les explicaron todo lo que comportaba formar parte de la corte de honor y decidió dar el paso de unirse. «La verdad es que para mí es un honor ser un cavaller de las fiestas de mi municipio. De esta manera, se me puede abrir un abanico de amistades mucho más amplio del que ya tengo», comenta el joven. Asimismo, dice que desconoce «casi por completo» los actos más importantes del programa, con muchos que se concentrarán los días 21, 22, 23 y 24 de julio, pero lo que tiene claro es que no se va a perder «ninguna de las citas», resalta.

Ángel y Sergio se unen al listado de hombres que han roto moldes y se han incorporado como representantes festivos en municipios de Castellón, como Vinaròs, Peñíscola, Almassora o, en el caso de las Fallas, en Burriana o la Vall. En Nules se abrió la posibilidad este año, pero ningún chico dio el paso. Queda pendiente un rey de las fiestas que asuma el máximo cargo que ofrecen muchas localidades de la provincia.

Cambio de día para el Desembarco

Respecto a las patronales de Moncofa, arrancarán este viernes y se prolongarán hasta el 29 de julio. El evento más esperado será el desembarco de Santa María Magdalena, previsto el lunes 24. Tocaba este domingo 23, pero se ha pospuesto un día para no coincidir con las elecciones para elegir presidente del país. H