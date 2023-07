Parálisis total en Vinaròs tras "el pleno más surrealista" de su historia

El Ayuntamiento de Vinaròs está paralizado. Hasta el punto, al menos de momento, no se podrán convocar plenos ordinarios ni celebrar comisiones ni habrá representantes de la corporación en órganos colegiados. Tampoco se han aprobado las retribuciones ni las dedicaciones.

La oposición (PP, PVI y Vox), en mayoría, dijo “no” este viernes en un pleno extraordinario con sus votos en contra a cuestiones básicas de la organización del consistorio como la periodicidad de las sesiones ordinarias, la creación, composición y periodicidad de las comisiones informativas y el nombramiento de los representantes del Ayuntamiento en órganos colegiados. Lo hicieron argumentando una “pérdida de confianza” en el equipo de gobierno (PSPV-PSOE y Compromís), al no haber sido informados de que la concejala socialista Carmen Morellà ha sido citada para declarar como investigada por el juzgado número 3 de Vinaròs por el caso de la venta de chatarra por parte de la brigada, destapado durante su etapa anterior como responsable de Obras y Servicios (actualmente es edila de Gobierno Interno y de la Oficina de Fondo Europeo y Smart City).

Tras estas votaciones en contra en tres puntos básicos para el funcionamiento del Ayuntamiento, el alcalde, Guillem Alsina, decidió retirar del orden del día el último punto de la parte resolutiva, referente al régimen de dedicaciones, retribuciones e indemnizaciones por asistencia de los ediles a órganos de gobierno y la dotación económica a los grupos municipales.

Rueda de prensa previa del PP

El PP convocó a los medios media hora antes de la sesión a las puertas del consistorio para explicar por qué votarían “no” a estos puntos y para anunciar una “ruptura” de relaciones con el equipo de gobierno. Su portavoz, Juan Amat, argumentó que el equipo de gobierno había ocultado a la oposición y la ciudadanía que Morellà estaba siendo investigada. “El gobierno de Alsina trata de normalizar lo que no lo es, pero es peor que trate de ocultarlo. Para poner en marcha esta legislatura, PP y PSOE hemos negociado la puesta en marcha de los órganos de gobierno, y habíamos alcanzado un principio de acuerdo, pero nos enteramos por prensa de la noticia de la investigación de Morellà, y a partir de ahí no podemos alcanzar acuerdos con aquellos que nos ocultan información a nosotros y al conjunto de la ciudadanía. Rompemos relaciones con el partido socialista, porque entendemos que no están en disposición de llegar a ningún acuerdo al estar instalados en la ocultación de información tan relevante, y creo que a día de hoy están incapacitados para ejercer las funciones de gobierno”, indicó Amat.

Una vez iniciado el pleno, PVI y Vox se alinearon con el argumento de Amat. Maria Dolores Miralles (PVI) dijo sentirse “dolida” por haberse enterado de esta investigación por los medios, y también Josué Brito (Vox) mostró su sorpresa por ello. “Por ahora votaremos que no”, indicó.

Respuesta del PSOE

Morellà reconoció que estaba siendo investigada pero que todos los partidos sabían que iba a ocurrir, al ser parte del proceso judicial. “Sabían que ocurriría, pero ahora esta es su excusa para votar no. Acabamos la legislatura anterior confrontados, pero empezamos esta mucho peor”, dijo.

Alsina defendió firmemente a Morellà y criticó duramente la postura de los grupos de la oposición, a los que acusó de “bloquear” al Ayuntamiento. Recordó a Amat que se está en un proceso de investigación judicial que se encuentra “en diligencias previas” y que ya han sido citados diversos miembros de la brigada. “Pueden citarme incluso a mí para declarar y lo haré sin ningún problema, no hay nada que esconder. Debería tener claro lo que es la presunción de inocencia, por suerte será una jueza quien decidirá si hay algún culpable o no, y no usted”, dijo. Y consideró una “excusa” utilizar este argumento para votar “no” a puntos tan importantes del funcionamiento normal del Ayuntamiento.

El secretario interviene

Antes de la primera votación, que hacía referencia a la periodicidad de los plenos ordinarios, ante la posibilidad de que no se aprobara, como así fue, el secretario del Ayuntamiento incluso intervino para recordar que el objetivo de este punto era “poder cumplir la ley, y celebrar un pleno al mes, o no se podrán convocar plenos ordinarios”, a lo que Amat respondió que “también es cumplir la ley respetar la voluntad de este plenario”.

Alsina: “Que presenten una moción de censura o dejen de bloquear el día a día”

Concluido el pleno, el equipo de gobierno al completo (PSPV-PSOE y Compromís) compareció junto al alcalde, Guillem Alsina. El primer edil señaló que este pleno “pasará a la historia como el más surrealista vivido en este salón de sesiones”, lamentando que los tres grupos de la oposición evitaran aprobar cuestiones básicas para el normal funcionamiento de un ayuntamiento como la periodicidad de los plenos o la creación de las comisiones informativas.

“Estamos ante la evidente muestra de lo que nos espera esta legislatura, un bloqueo conjunto de la acción de gobierno del Ayuntamiento, una postura que no entendemos basada en la excusa de la citación de la concejala Carmen Morellà, que ya sabían que iba a pasar durante un procedimiento normal de investigación. Esta ha sido una excusa pensada para dinamitar este pleno, el preludio de lo que pasará estos cuatro años. Invito a PP, PVI y Vox a que de una vez por todas pongan fin a este bloqueo institucional y que presenten una moción de censura en lugar de poner palos a las ruedas al día a día del Ayuntamiento de Vinaròs. Este consistorio no se puede permitir que sistemáticamente se dinamite la acción de gobierno en cosas tan esenciales y básicas como estas solo para desgastar al equipo de gobierno. No tiene sentido, Vinaròs no se lo puede permitir. Pedimos responsabilidad a los partidos de la oposición y que, o bien se ponen de acuerdo para presentar una moción de censura, o bien dejan de bloquear cuestiones que no son ideológicas sino del día a día de la ciudad”.