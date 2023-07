Mucho se ha hablado de la polémica suscitada hace unas semanas por la supuesta cancelación y retirada de cinco revistas escritas en catalán de la biblioteca de Burriana. La polvareda llegó incluso a medios de comunicación nacionales, la tribuna de les Corts Valencianes o al mismo debate electoral de la televisión pública en medio de la recta final de las elecciones nacionales.

Ahora, el alcalde, Jorge Monferrer, ha querido hablar en exclusiva para el Mediterráneo para confirmar que ni las revistas se han cancelado ni ha estado encima de la mesa su retirada.

Al respecto, el primer edil explicó que es muy difícil poner fin a una suscripción que tiene carácter anual por lo que valoró que «esa es una de las grandes mentiras que hay detrás de todo esto, ese era un titular de Compromís», de hecho, defendió que las publicaciones han permanecido en todo momento en la biblioteca para su consulta.

En cuanto a si el acuerdo con estas revistas se va a renovar incidió en que «mientras yo sea alcalde habrá libros y revistas en valenciano», aunque matizó que «no las elegirán ni el señor Rufián, ni Illa ni Baldoví».

Del mismo modo, estimó que a ser posible van a buscar revistas editadas en la Comunitat Valenciana porque «hay una cosa que he sacado en claro, y es que Compromís quería demostrar que detrás no había ningún tipo de interés de otras comunidades, pero la realidad es que, tras ver fotos de la manifestación o las noticias en medios de comunicación de Cataluña, lo único que han dejado claro es que sí había intereses por parte de ciertos sectores que todos sabemos bien quienes son».

Con todo, consideró que su postura ha sido esperar a hablar en el pleno porque «no seré parte de un incendio que no beneficia a Burriana y creo que la oposición va a seguir cuestionándonos porque no han tenido el menor rubor de arrastrar el nombre de la ciudad al fango a cambio de intereses electorales, cinco minutos de gloria o un puñado de votos».

Una cuestión de fondo es que, fue precisamente el Partido Popular, con José Ramón Calpe como concejal de Cultura, el que contrató la llegada de estos contenidos, por lo que podría parecer desautorizar a su propia formación el hecho de cancelarlas.

No obstante, Monferrer esgrimió que «parte son de la época de Calpe, otras de Zorío de Compromís, en definitiva, cada equipo de gobierno ha tomado la decisión que entendía más idónea».

Es más, explicó que Vicent Granel, anterior edil de Cultura, decidió «no contratar ninguna revista en valenciano y dar de baja una como Sapiens, y no creo que haya que acusarlo de censor ni nada parecido».

¿Desacuerdo entre PP y Vox?

Toda esta controversia también podría haber significado el primer bache entre el pacto de gobierno de PP y Vox fruto de las elecciones municipales.

Sin embargo, el munícipe estimó que «no hay ninguna crisis en el pacto de gobierno, entre otras cosas, porque esto es un acuerdo de los dos partidos desde el principio, el actuar con autonomía y decidir aspectos a mejorar de la ciudad».

En esta línea, durante el pleno Granel preguntó a Albiol si había mandado que no adquirieran libros infantiles con temática LGTBI o de diversidad familiar, a lo que respondió que lo que iba a hacer era cumplir la ley en referencia a la normativa que estipula que este tipo de publicaciones deberán estar agrupadas en una sección específica.

El alcalde refrendó estas palabras asegurando que «nuestra postura de apoyo al colectivo es clara y la normativa de bibliotecas también, por lo que nos regiremos por la ley».