Muy positivamente, ya que suponen el respaldo de la población a la gestión realizada en los últimos cuatro años. El equipo de gobierno del Partido Popular ha revalidado la mayoría absoluta y nos llena de satisfacción que nuestro pueblo, en todas las mesas electorales, haya confiado en nosotros para continuar al frente durante los próximos cuatro años.

¿Cómo ve a los miembros del nuevo equipo de gobierno?

Es un equipo joven y preparado que, gracias a la continuidad de los tres primeros miembros de la lista, combina la experiencia de los últimos ocho años con visiones nuevas, que a buen seguro aportaran muchísimo en esta legislatura.

¿Se han incorporadas nuevas concejalías en el Ayuntamiento?

Hemos mantenido todas las concejalías existentes, porque el modelo desarrollado hasta ahora funciona y la mejora de la población en los últimos ocho años ha sido considerable. No obstante, hemos creado la Concejalía de Tradicions, con objeto de potenciar el respaldo que en los últimos años hemos proporcionado a este ámbito, al bou al carrer, la pilota valenciana, el tiro y arrastre, etcétera.

¿Cuáles son las perspectivas económicas para el municipio?

Las perspectivas actuales son buenas. El Ayuntamiento está en una situación económica saneada. Un hecho que nos va a permitir poner en marcha proyectos de mayor calado. El buen estado de las cuentas nos permitirá acometer la finalización del PAI Belcaire Sur, uno de los empastres del pasado, cuya subsanación tendrá un coste millonario para las arcas municipales.

¿Habrá rebaja de impuestos?

Sí. Lo prometimos en campaña y lo cumpliremos. Rebajaremos el impuesto de circulación de los turismos y vamos a trabajar por conseguir una revisión catastral a la baja. Somos una población de origen agrícola. Muchos vecinos tienen parcelas urbanas que antes eran huertos y pagan impuestos desproporcionados. Eso no se puede corregir bajando el tipo impositivo. Hay que modificar el valor que es totalmente irreal.

¿Qué proyectos prevé impulsar en este primer año de mandato?

Las cosas han cambiado mucho y los proyectos necesitan de licitaciones, que muchas veces hacen que se ralenticen. Sin embargo, esperamos, por ejemplo, comenzar las obras del Espai Jove o disponer de un servicio de autobús en la estación de Renfe para antes de final de que acabe este 2023.

¿En qué situación se encuentran los proyectos del litoral? ¿Es primordial defender las viviendas de primera línea? ¿Por qué? ¿Qué actuaciones deberían realizarse?

Por un lado, el proyecto de espigones relativo a la zona de Camí Cabres está en fase de estudio medioambiental y esperemos que no tarden mucho en empezar las obras, aunque nos preocupa el deslinde que ha iniciado el actual Gobierno socialista.

Por otro lado, la situación en el Grau de Moncofa es mucho más preocupante, ya que la actual Directora General de Costas aseguró que ni siquiera se repararían los espigones mientras existieran las casetas de primera línea. Si continúa Pedro Sánchez en el Gobierno, acabarán todas derruidas. En nuestra opinión, se deben defender como parte de nuestro patrimonio y nuestra historia, se debe permitir su restauración y su protección.

Parte de la solución está clara, ya se estableció en el 2015, y viene de la construcción de espigones a lo largo de todo el litoral. En las zonas donde hay espigones ha habido menos regresión y los efectos de los temporales son menores, es evidente.

¿Qué le parece la elección del trazado litoral para el AVE?

Lamentamos que el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, haya dejado como regalo a Moncofa un muro a escasos 100 metros del casco urbano, que convertirá en invisible nuestra localidad para todo aquellos que puedan pasar por la AP-7 o la N-340.

¿Qué le pide a la oposición en esta nueva legislatura?

Los grupos de la oposición deben realizar oposición, como su nombre indica, pero también les pediría que llevaran a cabo propuestas, que nosotros las escucharemos, y que dialoguen. Es clave ser consciente de que entre todos seguro que podremos hacer más.

¿Qué propuestas ofrece este verano Moncofa para que disfruten tanto vecinos como visitantes?

Moncofa es y va a continuar siendo una Mar d’Activitats. Nos hemos especializado en ofrecer actividades durante todo el verano y para todos los públicos. Por eso cada vez viene más gente a Moncofa para disfrutar del verano con nosotros, unas visitas que proporcionan riqueza a la población.

"Entré en política para dejar un pueblo mejor a mi mujer y mis dos hijas"

Nací, me crié y estudié en el colegio Cervantes de Moncofa. En la adolescencia, los amigos formamos la Penya 69, que en Moncofa se convirtió en un referente en la década de los 90 y que ha organizado las fiestas de San Antoni un par de veces. Después de estudiar Económicas en la Universitat de València realicé un máster de Comercio Exterior, lo que me permitió trabajar en Irlanda y Estados Unidos, pero siempre con la idea de tornar a la terreta, tornar a Moncofa.

En mi juventud era muy aficionado al ajedrez, al guiñote y a la lectura. Era un devorador de libros, pero con mi incorporación a la política ya con 40 años el tiempo libre se ha reducido muchísimo. Me gusta empezar el día con un buen café, si puedo, leyendo la prensa, y si me levanto temprano y la agenda me lo permite dar un paseo por el sendero azul del Belcaire.

Los paseos matutinos me ayudan a organizar las ideas y empezar el día con más fuerza.

Lo que más me gusta es abrazar a mi mujer, Tica, y besar a mis dos hijas. La decisión de entrar en política fue por ellas, para intentar dejarles una Moncofa mejor, un mundo mejor. Y claro, a la vez que luchas por dejárselo a tus hijas, luchas por dejárselo a tus amigos, a tu pueblo.

Le debo mucho a mi mujer y a mis padres. Él, Vicente, me inculcó la cultura del trabajo y esfuerzo. Ella, Pilarín de Hipólito, el amor al prójimo.