El presentador de radio y televisión de las comarcas del norte de Castellón y sur de Tarragona, Sergi Nebot, se subirá al escenario para rendir tributo a Joan Manuel Serrat con el estreno de Hoy puede ser un gran día, que tendrá lugar en el Club de Tenis de Vinaròs esta noche. Nebot estará acompañado por Gerard Ávila, una joven promesa del piano de 23 años que compone desde los 13 y está en el conservatorio desde los 8.

Hoy actuarán en el Club de Tenis, con la participación de Carlos de López y Eva Menacho; el próximo 12 de agosto harán lo propio en Panorámica Sant Jordi y el 18 de agosto, en el restaurante El Faro, en Vinaròs.

--¿Cuándo podemos decir que comenzó tu faceta musical?

-Me subí a un escenario por primera vez con 17 años a cantar una canción de Lluís Llach, en Vilassar de Mar, durante las fiestas de verano. No obstante, yo canto desde muy pequeño, siempre me ha gustado. De hecho, la ilusión de mi vida era vivir de la música, aunque en aquella época no era tan fácil. Mi madre quería que trabajara en un banco porque decía que era un empleo para toda la vida. Aunque fui quitándome la idea de la cabeza he formado parte de varios grupos en Barcelona y aquí en Vinaròs. Empecé a trabajar en radio y televisión, dejando la música para los karaokes. Nadie me ha enseñado a cantar, pero hace 5 años me propusieron regresar a los escenarios con el grupo Aurins para sustituir a su vocalista. Sin pensarlo dije que sí y canté con ellos hasta que regresó su cantante.

--¿Cómo nació la idea de ‘Hoy puede ser un gran día’?

-Hace dos años recuperé una idea que tenía en la cabeza y empecé a buscar a un pianista de mucha calidad. Las canciones de Serrat tienen muchos arreglos, orquestación e incluso él lleva una banda de 6 ó 7 músicos. Pero mi idea era hacer algo de bajo presupuesto: un pianista y yo. Aunque encontré a un pianista increíble nos dimos cuenta de que su formación era demasiado clásica y fue él mismo quien me presentó a Gerard Ávila, con quien ya había coincidido en el musical Amanece en Edimburgo, dirigido por Josi Ganzenmüller.

--¿Cuánto tiempo lleváis preparándolo?

-Llevamos un año ensayando de forma intermitente. Mi idea era poner en marcha este tributo con pequeños conciertos pero se han empezado a disparar las contrataciones. Y esta es la idea inicial para desarrollar otro proyecto que tengo entre manos y que también está relacionado con Joan Manuel Serrat. De hecho, quiero hacer de esto algo grande, pero cuesta mucho porque yo soy un completo desconocido.

--¿Por qué Serrat?

-Mi padre decía que Serrat no sabía que cantar. Él escuchaba a Rocío Jurado, a Marifé de Triana, mucho flamenco y rancheras. Pero mi madre era más de Nino Bravo y mi hermano de Pink Floyd y David Bowie. Así que mis influencias son muy variadas, pero con quien aprendí a cantar fue con Nino Bravo, Camilo Sesto y Serrat, pero fue con este último con el que me sentía más cerca. Teníamos una textura vocal similar y aún ahora me permite cantar sus canciones sin problema. Yo aprendí imitándolo y lo he escuchado tantas veces que puedo cantar cualquier canción al estilo de Serrat. La última gira del artista se titulaba El vicio de cantar y no puede ser un título más acertado, porque si te gusta cantar, es un vicio.

--¿Qué verá el público en el tributo?

-Si cierran los ojos presenciarán un concierto de Serrat en el que estará acompañado por amigos. No me caracterizaré como él, no hay presupuesto, y el escenario será muy sencillo y minimalista. La primera canción será Fiesta. También cobrará un protagonismo especial de mi compañero y hablaré sobre qué sería del mundo de la música sin el piano. La actuación durará dos horas aproximadamente.

--Aunque de momento es un ‘hobby’, ¿con qué estás compaginando los ensayos de ‘Hoy puede ser un gran día’?

-Yo disfruto cantando, siempre había sido mi plan A. Pero continúo dedicándome al mundo de la comunicación con mi agencia de márketing digital, Social Duo.