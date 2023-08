El Ayuntamiento de Onda va dando pasos para sacar adelante su propio Central Park, el proyecto que convertirá la entrada a la ciudad, actualmente copada de antiguas fábricas en ruinas y repletas de materiales contaminantes, en un gran pulmón verde.

No en vano, el ambicioso proyecto, que según la alcaldesa, Carmina Ballester, «supondrá la mayor transformación urbana de la historia de Onda», ocupará una extensión total de unos 138.600 metros cuadrados, de los cuales 91.474, 78 metros cuadrados serán zonas verdes.

Pero tal y como han confirmado a Mediterráneo también contempla la ubicación de un futuro de un centro educativo (situado en un solar de 7.338,32 m2), cercano a la iglesia de Sant Bartolomé; y una zona residencial, para construir viviendas, de 38.816,03 m2, entre los barrios Monteblanco y Tosalet.

El pulmón verde responderá así «a una demanda histórica de los vecinos, al eliminar las antiguas fábricas de cerámica que se encuentran en estado de abandono y que cuentan con elementos nocivos como el amianto».

Además, gracias a esta actuación "se solventarán los problemas de seguridad de la curva de la calle Ingeniero Echegaray y esta gran zona verde servirá de nexo de unión de los barrios del Tosalet y Monteblanco con el centro de la ciudad". Así lo manifestó este miércoles la alcaldesa, en la presentación del innovador proyecto ante más de cien espectadores, en la renovada Campaneta.

Ballester subrayó la importancia de este hito: ·"Reconozco la magnitud de este proyecto y los desafíos que presenta, pero no cesamos en nuestros esfuerzos en hacer realidad este Central Park. Es nuestro deber y responsabilidad legar un espacio, un pulmón verde, en el que las generaciones venideras puedan jugar y vivir rodeados de naturaleza".

«Pronto veremos los primeros resultados, con el derribo de las primeras fábricas», destacó Ballester en una reciente entrevista a este diario.

El consistorio se alió con una consultora especializada para sacar adelante la iniciativa sostenible después de que en junio recibiera la primera subvención, de 70.000 euros, procedente de la UE para destinarlos al pulmón verde.

Programa en Malmö

Asimismo, con el propósito de destacar como un modelo de transformación urbana sostenible, Onda presentará en Malmö (Suecia) esta iniciativa durante el evento inaugural del programa Urbact IV. Cofinanciado por la Unión Europea, tendrá lugar del 28 al 30 de agosto y se enfoca en promover la revitalización de entornos urbanos degradados.

La ciudad ha sido seleccionada para participar en el proyecto GreenPlace Let’s do it together, una red colaborativa que se dedica a la revitalización de espacios urbanos deteriorados y a la promoción de la sostenibilidad medioambiental.

Durante los tres días del evento en Malmö, Onda aprovechará la ocasión para presentar su ambicioso plan en sesiones de trabajo colaborativo, en las que se intercambiarán ideas y experiencias con otras ciudades participantes.

La activa participación de Onda en este programa brindará acceso a financiación europeo y también le permitirá una mayor colaboración con el Punto Nacional de Contacto de Urbact España, con miras a consolidar relaciones con instituciones europeas.