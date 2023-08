Estallido de júbilo, color y fiesta en Morella. Desde las 16.00 horas, la capital dels Ports ya disfruta de su esperado desfile de carrozas, donde este domingo se lanzarán nada menos que más de 50 toneladas de confeti. Aunque el acto ha comenzado con una ligera lluvia, la meteorología no ha impedido el comienzo del pasacalle.

El nivel es alto, muy alto. En el evento, que ha iniciado su recorrido en el Placet de l'Esglèsia, no falta la originalidad a la hora de elegir disfraz. Tampoco faltan los homenajes y es que ha habido grupos emulando a El Señor de los Anillos, a los egipcios, Aladdin o a los hippies de los años 60. Los morellanos demuestran estar, además, pegados a la actualidad y las modas, pues uno de los disfraces estrella ha sido el de la Fallera Calavera, un popular juego de mesa valenciano que tiene por objetivo conseguir cinco ingredientes para hacer una paella.

Los turistas no han querido perderse el acto estrella del Anunci y se han desplazado a la capital dels Ports desde distintas localidades. Procedentes de Vinaròs, Castelló, Teruel o València, no han querido faltar a una cita que llevaban seis años esperando. "Hemos visto la oportunidad de verlo este año y puede que no volvamos a tenerla, así que aquí estamos", cuenta Carlota, una funcionaria extremeña destinada en Castelló, que este domingo no ha querido faltar a la cita con Morella. Como ella, cientos de personas que este domingo se han acercado als Ports, llenando restaurantes y comercios locales, a la espera del estallido de la fiesta.

El recorrido

El recorrido transcurre, entre otras, por la calle Mare de Déu de Vallivana, Blasco d'Alagon, Marquesa Fuente del Sol, Segurra Barreda, Juan Giner, la Font, Confraria, Sant Julià etc..

¡Que la fiesta no pare en Morella!