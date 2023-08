Con el propósito de destacar como un modelo de transformación urbana sostenible, Onda ha presentado en Malmö su propio Central Park, el proyecto que convertirá la entrada a la ciudad, actualmente copada de antiguas fábricas en ruinas y repletas de materiales contaminantes, en un gran pulmón verde. Lo ha hecho durante el evento inaugural del programa URBACT IV.

Este programa, cofinanciado por la Unión Europea, ha tenido lugar del 28 al 30 de agosto y se enfoca en promover la revitalización de entornos urbanos degradados.

La ciudad ha sido seleccionada para participar en el proyecto GreenPlace Let’s do it together, una red colaborativa que se dedica a la revitalización de espacios urbanos deteriorados y a la promoción de la sostenibilidad medioambiental. La elección de Onda es un reconocimiento a los esfuerzos constantes de la localidad en la promoción de prácticas sostenibles y amigables con el medio ambiente.

Durante los tres días del evento en Malmö, Onda ha aprovechado la ocasión para presentar su propio proyecto Pulmón Verde en diversas sesiones de trabajo colaborativo. En estas instancias, se intercambian ideas y experiencias con las otras ciudades participantes.

La activa participación de Onda en este programa no solo brinda acceso a financiamiento europeo para fortalecer el proyecto Pulmón Verde, sino que también permite una mayor colaboración con el Punto Nacional de Contacto de Urbact España, con miras a consolidar relaciones con instituciones europeas y avanzar hacia un futuro más sostenible y resiliente.

En este sentido, el concejal de proyectos europeos e innovación, Vicent Bou, ha destacado que “esta es una oportunidad única para destacar cómo Onda se está convirtiendo en un referente de transformación urbana sostenible y cómo haremos realidad el proyecto del pulmón verde, transformando la entrada a nuestro municipio”.

GreenPlace Let’s do it together

La propuesta del proyecto GreenPlace Let’s do it together emergió junto con otros 51 proyectos, compitiendo en un campo de 482 ciudades de 30 países, como respuesta a la convocatoria de URBACT IV. Esta iniciativa, tiene como objetivo revitalizar áreas urbanas que han sufrido degradación y negligencia, transformándolas en espacios acogedores tanto para los residentes como para el entorno, como es el caso del pulmón verde de Onda.

Específicamente, el enfoque se centrará en la revitalización ecológica de zonas con edificaciones en deterioro y áreas industriales abandonadas, con el fin de contrarrestar los efectos negativos de las islas de calor y reducir la huella de carbono, al mismo tiempo que se fomenta la cohesión social y la participación ciudadana.